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20:28 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Источник: РИА "Новости"

Ранее лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его визита в поселок Золотое на Донбассе. Разговор президента с находившимися там националистами прошел на повышенных тонах. Глава государства потребовал не мешать разведению войск. Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, Зеленский «сдает огромную территорию», и пообещал в случае необходимости помешать этому.

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«Мародеры из батальона “Азов”, устроили классическую махновщину и главкома Зеленского за батьку не признают. Требуют, чтобы он им давал обещания и оправдывался… Хорошо, что президент Украины Владимир Зеленский теперь убедился в неуправляемости своих военных группировок и увидел противника в лицо. Кажется это не совсем Россия…» — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Депутат ГД пожелала успехов Зеленскому в достижении мира и процветания в Украине. «Надеюсь, у украинской стороны появилось понимание, что у нас одна цель — это мир в Украине», — отметила Поклонская.

В комментарии РИА Новости депутат подчеркнула, что Зеленскому пришло время сказать своему народу правду, что «настоящими врагам Украины и ее светлого будущего являются националистические батальоны».

В России против бойцов «Азова» возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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