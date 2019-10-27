20:51 (мск), источник: ТАСС
И.о. премьера Бельгии назначена Софи Вильмес
Она стала первой женщиной на этом посту.
ТАСС, 27 октября. Бельгийский политик Софи Вильмес назначена исполняющей обязанности
«Софи Вильмес была принята в Королевском дворце в Брюсселе. Она назначается на пост премьер-министра», — говорится в сообщении. AFP уточняет, что Вильмес была назначена на пост исполняющей обязанности главы бельгийского правительства.
Ранее 44-летняя Софи Вильмес занимала пост министра финансов Бельгии. Она заменит на посту