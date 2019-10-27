21:23 (мск), источник: ТАСС
Помощник Трампа по нацбезопасности заявил, что США не считают Россию союзником
Роберт О’Брайен подчеркнул, что Россия «представляет серьезную угрозу для США».
О'Брайену был задан вопрос относительно того, считает ли он Россию союзником США. «Позвольте мне объяснить: Россия не является союзником Соединенных Штатов, — указал помощник Трампа по национальной безопасности. — Временами наши интересы пересекаются с интересами России. Прошлой ночью [во время проведения операции по ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади] они пересеклись».
«Когда наши с Россией интересы пересекаются, нет причин не работать с ними», — сказал О'Брайен. При этом он подчеркнул, что «Россия представляет серьезную угрозу для США».
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