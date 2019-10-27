Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цвет неба и морской волны: показаны лучшие фото синих оттенковПобедителя ждет денежный приз
Фоторепортажи
20Все путем
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
21:23 (мск), источник: ТАСС

Помощник Трампа по нацбезопасности заявил, что США не считают Россию союзником

Роберт О’Брайен подчеркнул, что Россия «представляет серьезную угрозу для США».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Администрация США не считает Россию союзником, однако в случае с операцией американских военных по устранению главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) интересы двух стран пересеклись. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телекомпании NBC.

Читайте также
В Госдуме прокомментировали планы США выйти из Договора по открытому небу

О'Брайену был задан вопрос относительно того, считает ли он Россию союзником США. «Позвольте мне объяснить: Россия не является союзником Соединенных Штатов, — указал помощник Трампа по национальной безопасности. — Временами наши интересы пересекаются с интересами России. Прошлой ночью [во время проведения операции по ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади] они пересеклись».

«Когда наши с Россией интересы пересекаются, нет причин не работать с ними», — сказал О'Брайен. При этом он подчеркнул, что «Россия представляет серьезную угрозу для США».


Нажмите,
чтобы включить звук

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими военными аль-Багдади. По его словам, вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Трамп также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. По его словам, РФ открыла для США воздушное пространство над определенными районами Сирии.

При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.

 США дома столкнулись с тем, за что сами ругали Россию
"С точки зрения боевой живучести это уникальная вещь, такого еще никто не реализовал"
35% семей с детьми не знают о льготах
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Какие русские авторы популярны за рубежом
В Израиле ускорят рассмотрение просьб россиян об убежище
Ученые узнали, почему погиб Аккад
Пилотов в США обвинили в установке камер в туалете самолета
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
В России снова начнётся сборка «убийцы уазиков» (подробности) Помните внедорожники Great Wall Hover? В следующем году они снова вернутся на российский рынок!
Кино
Возлюбленная Петрова снимется в сериале о «фильмах для взрослых» Стася Милославская присоединилась к касту нового проекта Happy End
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Дети
В Португалии родился ребенок без лица Акушера обвиняют в халатности
Леди
Леся Кафельникова вернулась к бывшему парню Леся и Глеб были вместе с 2017 году, но потом расстались.
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь