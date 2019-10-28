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09:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты подробности разоружения украинских националистов в Донбассе

Украинские националисты вывезли оружие из поселка Золотое в Донбассе в сопровождении полицейских. Об этом рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Источник: AFP 2019

По его словам, в районе отведения украинских сил и войск в Донбассе, где ранее бойцы батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка) заняли оборонительные позиции, находится лишь группа волонтеров без оружия. «В Золотом-4 и Катериновке работают шесть патрулей Нацполиции, а также пункт Национальной полиции Украины для приема граждан. Для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия», — отметил Троян.

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Он добавил, что правоохранительные органы будут проводить в зоне соприкосновения «антидиверсионную работу против незаконных вооруженных формирований». В свою очередь, заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook отметил, что «не стоит бить тревогу о зраде». «Оружие — которого вчера якобы “не было” — сегодня изъяли сотрудники МВД. Изъяли и вывезли из Золотого. Может, хоть эта ситуация чему-то нас научит?» — написал он.

27 октября сообщалось, что незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сделает «все, чтобы не предать и не оставить наших людей в Донбассе».

Ранее лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил украинскому лидеру перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод украинских войск, десятки тысяч бойцов. По словам Билецкого, Зеленский, пытаясь развести войска в Донбассе, «сдает огромную территорию».

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