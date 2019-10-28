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10:58 (мск), источник: РИА Новости

Горбачев считает, что будущее России заключается в демократии

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что будущее России заключается в демократии, народ должен учиться на своем прошлом и на это потребуется время.

Источник: РИА Новости

«Куда идет Россия? Мне задают этот вопрос и у нас, и за рубежом. И часто — с подтекстом, с сомнением в способности России прийти к подлинной демократии. Иногда напрямую спрашивают, как соотносятся с демократией многие принимаемые законы и действия российских властей. Я всегда отвечаю: наш народ демократичнее, чем вы думаете», — пишет Горбачев в своей новой книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира».

Надо помнить, что у России за спиной трудная история, в которой были 250 лет монгольского ига, крепостное право, сталинские репрессии, подчеркивает политик.

Людей приучали, что с ними обращаются как с рабами. А когда это закончилось, то в 90-е годы им пришлось пережить хаос и произвол, которые преподносили им как демократию. Наш народ должен учиться на своем прошлом — что нужно отвергать, а что можно принять. На это требуется время. Но у России может быть только одно будущее: демократия.
Михаил Горбачев
экс-президент СССР

По его мнению, российское общество меняется, постепенно превращается в настоящее гражданское общество, в политическую нацию.

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«Конечно, формирование гражданского общества — сложный процесс. В России нет глубоких традиций самоорганизации людей, они мобилизуются и сходятся вместе, как правило, в минуты большой угрозы, стихийных бедствий, пожаров, массовой гибели людей. А сегодня нужна солидарность, сотрудничество, самоорганизация граждан в мирное время — ради созидания», — отмечает политик.

В своей новой книге Горбачев рассуждает о пути современной цивилизации как гражданин мира, не ограничиваясь только мыслями о России или ее отношениях с Западом, но и высказывая мнение по поводу развития других стран и крупнейших регионов мира. Он затрагивает вопросы изменения климата, обращается к проблеме неравенства, настаивает на необходимости изменения существующей экономической модели. Бывший советский лидер также высказывает опасения по поводу растущей милитаризации мировой политики, указывает на участившиеся случаи прихода к власти популистов, рассуждает о перспективах различных политических систем, развитии гражданского общества, будущем демократии, заявляет об актуальности идей гласности и политики нового мышления, подчеркивает невозможность формирования однополярного мира.

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