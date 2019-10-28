12:28 (мск), источник: ТАСС
Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал правительству РФ по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября 2019 года.