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12:22 (мск), источник: RNS

Кто стоит за украинскими националистами

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила в саботаже выполнения минских соглашений «Азов» — националистическую организацию, в отношении членов которой в России возбуждены уголовные дела.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава «Азова» Андрей Билецкий пригрозил ввести до 10 тыс. бойцов в Донбасс.

Мы прекрасно знаем, что Билецкий является человеком министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который смог сохранить свой пост после выборов при очень сложных обстоятельствах. Таким образом Аваков объясняет президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он должен остаться в обойме, и если что, то ситуация может выйти из-под контроля.

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В целом то, что происходит на Украине сейчас, срыв развода сил в Донбассе и другое, является отражением внутриполитической борьбы в стране. Разные олигархические группы таким образом объясняют Зеленскому, где находится красная черта, и все это происходит не без участия бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Так что я думаю, что здесь неуместно говорить о том, что в данной ситуации виноват исключительно Билецкий, он просто пешка, а виноваты политики, которые за ним стоят, эти люди хотят, чтобы война продолжалась, потому что им так выгодно.

Думаю, что «Азов» действительно может привести 10 тыс. бойцов в Донбасс, но здесь все будет зависеть от наличия источника финансирования этой операции. Ведь все знают, что такие акции, как майдан и другие, не проходят без внешней финансовой поддержки.

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