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12:36 (мск), источник: Lenta.Ru

В США вспомнили о соратнике Гитлера после уничтожения аль-Багдади

Самой интригующей деталью уничтожения лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу-Бакра аль-Багдади в сирийском Идлибе является его местонахождение. Об этом пишет журналист американского журнала The Atlantic Грэм Вуд.

Источник: Bundesarchiv

Он отметил, что халиф искал убежище на вражеской территории: доминирующей силой в Идлибе является не ИГ, а «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») — главный конкурент за власть в Сирии.

По словам журналиста, то, что аль-Багдади искал убежище среди людей, желавших ему смерти, означает, что в местах, где он получал поддержку, его безопасность обеспечить не могли. Вуд отмечает, что найти лидера ИГ на территории ХТШ — то же самое, что обнаружить личного секретаря Гитлера Мартина Бормана спокойно живущим в синагоге на Верхнем Ист-Сайде (Нью-Йорк).

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Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил, что США устранили в Сирии лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Кроме того, он отметил, что, помимо главаря террористов, были уничтожены его подручные и значительное число боевиков. Сам аль-Багдади во время спецоперации подорвал пояс смертника. Лидер США поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Трамп указал, что они помогали бороться с группировкой.

В Минобороны России усомнились в ликвидации главаря ИГ. Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США должны предоставить прямые доказательства пребывания аль-Багдади в Идлибе.


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«Вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации в Идлибе управляется и контролируется сирийским филиалом “Аль-Каиды” (запрещена в России — прим. “Ленты.ру”)», — сказал он. По словам Конашенкова, эта группировка всегда уничтожала боевиков ИГ и любого его представителя прямо на месте как главных конкурентов за власть в Сирии. Аль-Багдади не мог спокойно пребывать на той территории, уверен представитель оборонного ведомства.

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