12:36 (мск), источник: Lenta.Ru
В США вспомнили о соратнике Гитлера после уничтожения аль-Багдади
Самой интригующей деталью уничтожения лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России)
Он отметил, что халиф искал убежище на вражеской территории: доминирующей силой в Идлибе является не ИГ, а «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») — главный конкурент за власть в Сирии.
По словам журналиста, то, что
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«Вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации в Идлибе управляется и контролируется сирийским филиалом “Аль-Каиды” (запрещена в России — прим. “Ленты.ру”)», — сказал он. По словам Конашенкова, эта группировка всегда уничтожала боевиков ИГ и любого его представителя прямо на месте как главных конкурентов за власть в Сирии.