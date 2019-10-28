14:37 (мск), источник: ТАСС
Путин поручил предоставить льготы для оплаты авиабилетов детям-инвалидам из ДФО
Доклад об этом предписано представить до 15 ноября.
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока поручил правительству предусмотреть льготы на оплату авиабилетов
«Правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно
Доклад об этом предписано представить до 15 ноября 2019 года.
Президент также поручил правительству представить предложения, направленные на реализацию на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский краевой перинатальный центр» пилотного проекта по реабилитации детей в возрасте до трех лет, определив источники финансирования указанного проекта.