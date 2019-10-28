Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цвет неба и морской волны: показаны лучшие фото синих оттенковПобедителя ждет денежный приз
Фоторепортажи
13Победители конкурса Spotlight Awards
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
14:37 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил предоставить льготы для оплаты авиабилетов детям-инвалидам из ДФО

Доклад об этом предписано представить до 15 ноября.

Источник: AP 2019

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока поручил правительству предусмотреть льготы на оплату авиабилетов детям-инвалидам из ДФО, которые направляются на лечение и обратно. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детей-инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе и имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг», — говорится в документе.

Доклад об этом предписано представить до 15 ноября 2019 года.

Президент также поручил правительству представить предложения, направленные на реализацию на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский краевой перинатальный центр» пилотного проекта по реабилитации детей в возрасте до трех лет, определив источники финансирования указанного проекта.

 США дома столкнулись с тем, за что сами ругали Россию
"С точки зрения боевой живучести это уникальная вещь, такого еще никто не реализовал"
Суд арестовал срочника, расстрелявшего сослуживцев
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Опрос показал, сколько россиян считают США враждебной страной
В отелях Турции может появиться «налог на проживание»
«Темная история»: почему СК ищет семью, пропавшую 30 лет назад
В соцсетях массово ищут кошку, спрятанную среди голубей
Священника удивила реакция на молебны в теплице в Вологде
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Большое обновление старой «Нивы»: собрана первая партия машин В конце этого года АВТОВАЗ должен представить рестайлинговую версию заслуженного внедорожника Lada 4x4
Кино
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину Начинающий артист отметил, что переволновался
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Как захотеть ребенка? 358
Еротические сны 284
Хочу сдать ребёнка в детский дом. 255
Хто говорит? Аноним! 159
Леди
Алика Смехова взволновала фанатов глубоким декольте Актриса предстала в провокационном образе.
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь