Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Россия может присоединиться к проекту по созданию окололунной станции Крикалев прокомментировал планы NASA по запуску лунной орбитальной платформы-шлюза, также известной как Gateway
Фоторепортажи
13Победители конкурса Spotlight Awards
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
13:36 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил определить проекты в ДФО, в смету которых включат привлечение стройотрядов

Также президент поручил оказать содействие в реализации проекта «Госпрофи.рф», который занимается поиском кадров для госуправления среди молодежи Дальнего Востока.

Источник: AP 2019

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил определить перечень строек на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), в смету которых будет заложено привлечение студенческих строительных отрядов. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи 6 сентября с представителями общественности Дальнего Востока.

«Определить перечень объектов, строительство которых в рамках национальных проектов и государственных программ должно осуществляться на территории Дальневосточного федерального округа и в смету строительства которых будут заложены необходимые средства на ежегодное привлечение студенческих отрядов», — говорится в поручении, адресованном правительству РФ и властям дальневосточных регионов при участии организации «Российские студенческие отряды». Срок исполнения поручения установлен до 1 января 2020 года.

Также президент РФ поручил до 1 декабря текущего года оказать содействие в реализации проекта «Госпрофи.рф», который занимается поиском кадров для госуправления среди молодежи Дальнего Востока.

Еще одно поручение Путина касается проработки мер господдержки программ по изучению современных языков программирования, рассчитанных на широкий круг пользователей, включая студентов, «предусмотрев реализацию соответствующих пилотных проектов на базе образовательных организаций Дальневосточного федерального округа».

 США дома столкнулись с тем, за что сами ругали Россию
"С точки зрения боевой живучести это уникальная вещь, такого еще никто не реализовал"
Суд арестовал срочника, расстрелявшего сослуживцев
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Опрос показал, сколько россиян считают США враждебной страной
В отелях Турции может появиться «налог на проживание»
«Темная история»: почему СК ищет семью, пропавшую 30 лет назад
В соцсетях массово ищут кошку, спрятанную среди голубей
Священника удивила реакция на молебны в теплице в Вологде
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Большое обновление старой «Нивы»: собрана первая партия машин В конце этого года АВТОВАЗ должен представить рестайлинговую версию заслуженного внедорожника Lada 4x4
Кино
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину Начинающий артист отметил, что переволновался
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Дети
Данила Козловский впервые станет отцом По данным журналистов, возлюбленная актера беременна
Леди
Алика Смехова взволновала фанатов глубоким декольте Актриса предстала в провокационном образе.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь