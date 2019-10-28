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14:26 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали данные о закрытии в России 700 тысяч компаний

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Кремле ознакомились с данными о закрытии в РФ 700 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, и они не подтверждаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития написала, что за последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось почти 700 тысяч юридических лиц.

Да, ознакомились. Эти данные абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили «а» — из корпорации по малому и среднему бизнесу и «б» — из налоговой службы. Там другие данные, и они свидетельствуют о более благоприятных процессах. Естественно, не без проблем, но тем не менее, там все-таки констатируется рост.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Он отметил, что, к примеру, существует целый ряд налогоплательщиков, то есть юрлиц, которые сначала платили налоги по упрощенной системе, но «перейдя потолок оборота, который предусмотрен для упрощенки», перестали быть малым бизнесом и перешли в категорию среднего.

«То есть, здесь разнонаправленные процессы, и поэтому где-то количество сокращается, а где-то оно увеличивается, но в целом данные, о которых вы говорите, они не подтверждаются теми данными, которые мы получили», — добавил Песков.

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