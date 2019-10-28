14:37 (мск), источник: РИА Новости
В Кремле прокомментировали «операцию США» по ликвидации лидера ИГ*
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
По словам представителя Кремля, если эта информация подтвердится, то можно говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.
Сама по себе новость не может вызвать негативную реакцию российских властей. Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты, видели в зоне беспилотники, которые могли там работать.
В ответ на вопрос, знала ли Россия о планах США направить самолеты в зону деэскалации, Песков заявил, что ему нечего добавить к сказанному ранее.
С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
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По данным агентства,
* Террористическая организация, запрещенная в России.