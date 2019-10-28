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14:37 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали «операцию США» по ликвидации лидера ИГ*

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Вашингтона о ликвидации главаря ИГ* аль-Багдади.

Источник: РИА Новости

По словам представителя Кремля, если эта информация подтвердится, то можно говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.

Сама по себе новость не может вызвать негативную реакцию российских властей. Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты, видели в зоне беспилотники, которые могли там работать.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

В ответ на вопрос, знала ли Россия о планах США направить самолеты в зону деэскалации, Песков заявил, что ему нечего добавить к сказанному ранее.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке.

С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Новость
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Президент США заявил об уничтожении аль-Багдади накануне. По словам Трампа, в ходе операции террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, его удалось «быстро и точно идентифицировать».

Трамп поблагодарил за помощь Россию, Турцию, Сирию и Ирак.


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По данным агентства Рейтер, обнаружить главаря ИГ* удалось благодаря Исмаилу аль-Итави — одному из пяти его главных помощников.

Ранее в этом году в ходе совместной операции разведки США, Турции и Ирака взяли в плен высокопоставленных членов ИГ*, которые рассказали, где встречались с аль-Багдади в Сирии.

Летом 2019 года было установлено, что главарь террористов вместе со своей семьей и ближайшими помощниками перемещается от деревни к деревне в Идлибе. На одном из рынков провинции разведчики заметили аль-Итави, который вывел их на дом, где останавливался аль-Багдади.

ЦРУ пять месяцев наблюдало за территорией с помощью спутника и дронов.

По данным агентства, аль-Багдади уничтожили, когда он выехал со своей семьей в соседнюю деревню.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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