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14:24 (мск), источник: ТАСС

Кремль с большим вниманием следил за посещением Зеленским поселка Золотое в Донбассе

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Кремль с большим вниманием следил за посещением президентом Украины Владимиром Зеленским поселка Золотое в Донбассе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Безусловно, мы следили, следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть, показали первоисточник этих проблем», — сказал он. При этом, по словам представителя Кремля, если Зеленский заставит националистов в Донбассе исполнять его приказы, это будет способствовать в том числе проведению саммита «нормандской четверки».

«По мере того, как президент Украины заставит такие подразделения (националистов) выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению (сил в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе), что в свою очередь является важной составной частью подготовки к проведению саммита (в нормандском формате)», — сказал Песков.

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Посещение Золотого

Зеленский ранее посетил район разведения сил и средств у поселка Золотое в Донбассе, его беседа с представителями националистов закончилась на повышенных тонах. На видео с места события, которое в субботу радикалы опубликовали на страницах в социальных сетях, глава государства говорил с ними о необходимости разведения сил и требовал убрать оружие. Офис президента Украины эту поездку в Донбасс не анонсировал.


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На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договаривались с 7 октября начать разведение сил в Золотом и Петровском, однако процесс был сорван с украинской стороны.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. На данный момент добиться этого удалось только у Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для организации саммита «нормандской четверки».

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