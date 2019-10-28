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16:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский рассказал о запросе общества на посадки топ-чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сотрудниками антикоррупционных органов подчеркнул необходимость привлечения к ответственности, в первую очередь, топ-коррупционеров. Об этом сообщает УНИАН.

Источник: AP 2019

«Хотел бы сказать, что сегодня такой запрос общества на победу справедливости для того, чтобы все коррупционеры были за решеткой. А это уже только ваши полномочия, только ваш профессионализм и ваша энергия», — заявил он.

Зеленский сказал, что правительство не планирует давить на антикоррупционные органы, однако отметил, что «мы очень хотим, как люди, которые представляют общество, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны, пожалуйста, мы очень хотим, чтобы все топ-коррупционеры действительно получили заслуженные приговоры».

В апреле советник Зеленского Александр Данилюк назвал коррупцию главной угрозой украинской государственности. Бывший генпрокурор страны отмечал, что крупнейшие источники коррупции — государственные предприятия, таможня и неурегулированная регистрационная система.

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