Климкин призвал не допустить признания в США «Азова» террористами

«Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украине. И да, это вопрос нашей национальной безопасности», — написал он в Facebook.
Экс-министр также предположил, что «эмоциональный разговор» Владимира Зеленского с националистами в Золотом может быть использован для дестабилизации обстановки на Украине.
По мнению Климкина, сейчас необходимо ехать в Вашингтон и «защищать Украину и тех, кто ее защищает».
Ранее 40 членов конгресса США во главе с Марком Роузом обратились к Госдепартаменту с требованием признать «Азов» иностранной террористической организацией.
В России против бойцов «Азова» возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».