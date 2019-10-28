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16:58 (мск), источник: РИА Новости

Климкин призвал не допустить признания в США «Азова» террористами

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал задачей киевских властей не допустить признания добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США.

Источник: AP 2019

«Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украине. И да, это вопрос нашей национальной безопасности», — написал он в Facebook.

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Экс-министр также предположил, что «эмоциональный разговор» Владимира Зеленского с националистами в Золотом может быть использован для дестабилизации обстановки на Украине.

По мнению Климкина, сейчас необходимо ехать в Вашингтон и «защищать Украину и тех, кто ее защищает».

Ранее 40 членов конгресса США во главе с Марком Роузом обратились к Госдепартаменту с требованием признать «Азов» иностранной террористической организацией.

В России против бойцов «Азова» возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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