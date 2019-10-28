17:42 (мск), источник: РИА Новости
В Чечне хотят ограничить число машин в свадебных кортежах
ГРОЗНЫЙ, 28 окт — РИА Новости. Управление ГИБДД по Чечне предлагает ограничить количество машин в свадебных кортежах
МВД по Чечне 21 октября сообщило, что в результате аварии в Курчалойском районе погибли шестимесячный ребенок и женщина, семь человек получили травмы. В ГИБДД позднее уточнили, что ДТП произошло с участием свадебного кортежа — одна из машин колонны выехала на полосу встречного движения. Власти республики потребовали принять меры для предотвращения подобных трагедий.
«Рассматривается вопрос, связанный с уменьшением количества автомобилей, участвующих в свадебном мероприятии. Кроме того, при проведении свадеб граждане должны уведомить районные отделы ГИБДД за четыре дня до предстоящего события и согласовать маршрут передвижения», — цитирует Черхигова
«Меры направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и предупреждение тяжких последствий на дорогах», — подчеркнули в
Пока не уточняется количество допустимых в кортеже автомобилей. На чеченских свадьбах это количество может доходить до нескольких десятков машин.
С начала года, по данным ГИБДД, в Чечне зарегистрировано 186 ДТП, в результате которых погибли 109 человек и более 260 получили травмы.