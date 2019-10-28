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17:42 (мск), источник: РИА Новости

В Чечне хотят ограничить число машин в свадебных кортежах

ГРОЗНЫЙ, 28 окт — РИА Новости. Управление ГИБДД по Чечне предлагает ограничить количество машин в свадебных кортежах из-за угрозы безопасности участников движения, сообщил в понедельник начальник управления Идрис Черхигов.

Источник: РИА Новости

МВД по Чечне 21 октября сообщило, что в результате аварии в Курчалойском районе погибли шестимесячный ребенок и женщина, семь человек получили травмы. В ГИБДД позднее уточнили, что ДТП произошло с участием свадебного кортежа — одна из машин колонны выехала на полосу встречного движения. Власти республики потребовали принять меры для предотвращения подобных трагедий.

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«Рассматривается вопрос, связанный с уменьшением количества автомобилей, участвующих в свадебном мероприятии. Кроме того, при проведении свадеб граждане должны уведомить районные отделы ГИБДД за четыре дня до предстоящего события и согласовать маршрут передвижения», — цитирует Черхигова пресс-служба управления. Сообщается, что нарушители «будут отвечать по закону».

«Меры направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и предупреждение тяжких последствий на дорогах», — подчеркнули в пресс-службе.

Пока не уточняется количество допустимых в кортеже автомобилей. На чеченских свадьбах это количество может доходить до нескольких десятков машин.

В ведомстве пояснили РИА Новости, что статистика ДТП с тяжкими последствиями с участием свадебных кортежей невысокая, но чаще всего длинные колонны машин создают аварийные ситуации на дорогах и ограничивают движение.

С начала года, по данным ГИБДД, в Чечне зарегистрировано 186 ДТП, в результате которых погибли 109 человек и более 260 получили травмы.

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