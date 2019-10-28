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17:48 (мск), источник: RNS

В Болгарии российского дипломата обвинили в шпионаже

Болгарская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата, которого она подозревает в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: AP 2019

«Получив соответствующий сигнал от ДАНС (Государственное агентство национальной безопасности Болгарии, — RNS), в специализированной прокуратуре было начато досудебное производство за преступление против республики. В сентябре 2018 года на территории страны иностранный гражданин собирал информацию, представляющую государственную тайну, с целью выдать ее иностранному государству», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что с сентября 2018 года гражданин России осуществлял разведывательную деятельность, проводя регулярные конспиративные встречи с болгарскими гражданами, в том числе с высокопоставленным сотрудником, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО.

«Целью встреч было приобретение разведывательной информации, представляющей государственную тайну, в том числе посредством предложений о материальных благах. Установлено, что гражданин России имеет статус дипломата и аккредитован у нас как первый секретарь посольства Российской Федерации в Софии», — заявили в прокуратуре. Отмечается, что уголовное дело в отношении подозреваемого приостановлено, так как он обладает иммунитетом.

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