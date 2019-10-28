19:00 (мск), источник: ТАСС
Помпео заявил, что связывался с российской стороной по вопросу об операции в Идлибе
Госсекретарь США при этом не уточнил, с кем именно разговаривал.
«Накануне операции Госдепартамент совместно с Министерством обороны США старательно работали над тем, чтобы ее можно было осуществить, — сказал он. — Было ясно, что мы должны были войти в воздушное пространство, которое не находилось под американским контролем, и поэтому той ночью я обратился к нашим российским коллегам для того, чтобы ясно изложить им наши ожидания того, что касалось наших возможностей перебросить наших военнослужащих туда, куда необходимо и когда необходимо и затем, чтобы они безопасно вернулись обратно. Это была хорошая работа в масштабах всего правительства США».
27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра
В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении