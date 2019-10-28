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20:20 (мск), источник: РИА Новости

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского «новым президентом России». На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.

Источник: Reuters

Комментируя публикацию стенограммы его разговора с Зеленским, Трамп заявил, что их беседа была «отличной», а его противники попытались раздуть из нее скандал.

«И, вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него», — сказал он.

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Ранее СМИ сообщили, что в состоявшемся 25 июля телефонном разговоре с Зеленским Трамп мог просить его о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Позже Белый дом опубликовал стенограмму, подтвердившую, что американский лидер попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Затем демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника, президент эти обвинения отрицает.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что обнародование деталей его разговора с Трампом «немного подрывает дипломатические отношения» между странами.

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