03:11 (мск), источник: Интерфакс
Джонсон согласился на продление сроков Brexit до 31 января
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU —
«Как вам хорошо известно, я лишен свободы (.. .) сделать
По его словам, он предпочел бы, чтобы парламент как можно скорее одобрил соглашение о Brexit, достигнутое британским правительством и Брюсселем.
К сожалению, у меня есть серьезные опасения, что этот парламент никогда этого не сделает, пока у него есть возможность все отложить. Поэтому я стремлюсь ко всеобщим выборам в декабре, чтобы гарантировать избрание нового состава парламента, который будет способен решить вопрос в соответствии с нашими конституционными нормами.
Джонсон выразил надежду на то, что в скором времени ЕС и Великобритания смогут «оставить этот сложный период позади».
Лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года.
По словам Туска, речь идет о «гибком» продлении Brexit. Оно подразумевает, что страна может выйти из ЕС и до 31 января 2020 года в том случае, если Джонсон быстро добьется соглашения с парламентом по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что Палата общин в понедельник проголосует по предложению Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря.
Предложение Джонсона о досрочных выборах прозвучало после того, как в минувший вторник Палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit. Это означает, что процесс ратификации в парламенте затянется и не будет гарантии того, что Великобритания смогла бы, как это планировалось, выйти из ЕС с соглашением 31 октября 2019 года.
В итоге Джонсон 20 октября под давлением со стороны парламента попросил у Брюсселя отсрочки по сроку выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года.
Ранее он заверял, что «скорее умрет в сточной канаве», чем будет просить ЕС о переносе Brexit.