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03:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Россия пришла в наш регион как европейская сила»

Премьер-министр Армении об отношениях с Москвой и Евросоюзом.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Подписание соглашения о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вызвало нервную реакцию Брюсселя. Премьер-министр председательствующей в ЕАЭС Армении Никол Пашинян в интервью спецкору «Ъ» Владимиру Соловьеву сообщил, что считает договоренность с Белградом важной в контексте сотрудничества с ЕС, объяснил, почему для его страны неактуальна дилемма Восток или Запад, а также рассказал, как Ереван намерен урегулировать с Москвой спорные вопросы вроде цены на газ.

«Президент России пообещал и сдержал слово»

— Давайте с неспокойного региона начнем, с Сирии. По вашим словам, договоренности России и Турции по Сирии, достигнутые в Сочи, касаются и сирийских армян. Не могли бы вы раскрыть скобки: кем будет обеспечиваться их безопасность?

— На севере Сирии есть город Камышлы. Там примерно 3 тыс. армян. Я говорил по этому поводу с президентом России. У нас была обеспокоенность, и была моя просьба к президенту России сделать все возможное, чтобы учесть интересы армян конкретно в Камышлы. В тот период напряженность там была очень высока в связи с вторжением Турции. Хочу выразить благодарность Владимиру Владимировичу Путину за то, что в итоге интересы безопасности армян, проживающих в этом секторе, были учтены. Мы надеемся, что договоренности, которые были достигнуты, будут претворяться в жизнь и интересы безопасности армян продолжат соблюдаться.

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— Их безопасность обеспечивают российские военные или российские вместе с турецкими? Как это устроено?

— В Сирии Россия имеет ощутимое присутствие. Ее роль в обеспечении безопасности довольно высока. Россия имеет много рычагов, чтобы способствовать безопасности армян. У Армении тоже есть миссия в Сирии. Но у нас гуманитарная миссия, и она никак не связана с вопросами безопасности. Мы очень рады, что реализуем там такую гуманитарную миссию.

— Кроме России, вы единственная страна Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направившая своих людей в Сирию.

— Да, и это очень важная для нас миссия. Я считаю ее исторической. Она успешно претворяется в жизнь и продолжается.

— Я все же хочу понять. Владимир Путин обещал вам, что Россия гарантирует безопасность сирийских армян? Как это было сформулировано?

Президент России пообещал и сдержал слово. Он сказал, что в процессе переговоров будут учтены и интересы армян в Камышлы. Я проинформировал его, что там большая армянская община. Мы видим, что этот разговор имеет конкретные позитивные последствия.

«Это биолаборатории, которые используются чисто в медицинских целях»

— Год назад мы с вами говорили, что Россия хотела бы гарантировать себе доступ на действующие в Армении биолаборатории, созданные на средства Пентагона. Решение вопроса на финальной стадии. В ноябре в Ереване во время визита Сергея Лаврова должен быть подписан соответствующий меморандум между двумя странами.

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— Да, мы работаем над меморандумом. Но после нашего с вами разговора в прошлом году по моему личному поручению российские специалисты были допущены на эти объекты, чтобы убедиться, что они не содержат никакой угрозы для России. Они вообще никакой военной цели не имеют — это биолаборатории, которые используются чисто в медицинских целях. Думаю, наши коллеги российские в этом убедились.

— Меморандум, насколько я понимаю, зафиксирует возможность доступа российских специалистов на постоянной основе.

— Эти лаборатории — собственность Армении, это очень важно. Между прочим, эти лаборатории ценные и важные для Армении. Мы благодарны еще и нашим американским коллегам за то, что они поддержали Армению, профинансировали эти современные лаборатории, работа которых направлена на обеспечение биологической безопасности Армении. Фактически это подарок, и очень ценный подарок.

Мы еще работаем над текстом меморандума. Главная цель этого документа — соблюдать интересы всех сторон, чтобы не было никаких опасений ни у кого, ни у одного нашего партнера по поводу этих лабораторий.

— Хочу спросить о ситуации с Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД). Недавно сообщалось, что российская сторона готовится досрочно расторгнуть договор об управлении железными дорогами Армении. Потом это опровергли. Что там происходит?

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— Вопрос политизируется СМИ. Это чисто экономический вопрос, вопрос эффективности инвестиций. Мы активно работаем с «Российскими железными дорогами» (РЖД.— «Ъ»), и у нас есть предварительные договоренности, что мы будем работать, чтобы программу инвестиций ЮКЖД в Армении сделать более эффективной. Этот вопрос мы обсуждаем с российскими коллегами: с РЖД, с ЮКЖД. Не хочу сказать, что уверен, но почти уверен, что мы придем к согласию.

— То есть угрозы досрочного расторжения договора нет?

— Не вижу никаких предпосылок для этого. Армения не хочет этого, Россия не хочет этого. Почему это должно произойти?

— Цена на газ — еще один проблемный вопрос. Что мешает договориться? Все ожидают, что цены вырастут, вопрос лишь в том, когда — зимой или весной.

— Идет нормальный разговор по этому поводу. Это разговор между стратегическими союзниками, и он приведет к конкретным результатам. Я в этом уверен. У нас в Армении сейчас очень хорошая динамика в экономике. Этот вопрос для нас важен не только в плане цены на газ, это вопрос экономического развития.

Думаю, для нашего стратегического союзника, России, важно, чтобы цена на газ была такова, чтобы она не ломала динамику экономического развития Республики Армения.


— Какая цена не поломает эту динамику?

— Это уже вопрос расчетов, и мы этими расчетами сейчас занимаемся. Решение будет союзническим. По-другому не может быть и не должно быть.

— Когда все может быть согласовано?

— У нас внутренняя цена на газ в течение последнего года не менялась.

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— Но закупочная менялась в сторону увеличения.

— Это другой вопрос. Это не имеет большого значения с точки зрения потребителей внутри Армении. Для нас важно, чтобы дела «Газпрома-Армении» были в порядке. И это тоже, думаю, такой экономический вопрос. Мы должны проработать такие формулы, чтобы деятельность «Газпрома-Армении» была эффективной и цена на газ была эффективной.

— Вы ведет переговоры о том, чтобы не повышать совсем или повышать, но незначительно?

— Для кого?

— Закупочную цену для Армении.

— Разговор идет о том, чтобы цена была выгодной экономике Армении, чтобы не ломать экономический рост и темп, который выражается в экономической динамике.

— Нынешняя цена $165 за 1 тыс. кубометров газа выгодна? Она не ломает динамику?

— Можно я не буду говорить про конкретные цифры? Главное содержание, а не цифры. По содержанию я сказал, какая цель. Думаю, это не только цель Армении, это должно быть еще и целью России, потому что мы говорим о ЕврАзЭС (имеется в виду Евразийский экономический союз — ЕАЭС.— «Ъ»), у нас единое экономическое пространство. Когда в России появляются экономические проблемы, это нас очень беспокоит. Думаю, такое же восприятие у наших российских коллег: у президента, у премьер-министра. Мы решим этот вопрос.


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«Если Ташкент решит стать членом ЕАЭС, будет очень хорошо»

— Прокомментируйте историю с отклонением заявки российской компании ORSIS, которая хотела поучаствовать в тендере на закупку оружия в Армении. Что там произошло на самом деле?

— Это не беспрецедентная вещь. Это тендер, это вопрос предложения, спроса. Нечего комментировать. В сфере военно-технического сотрудничества Россия для Армении партнер номер один. Так есть и так будет. В этом объеме ситуация с одной компанией и с одной сделкой не думаю, что настолько ощутима, что мы сейчас должны это обсудить.

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— Этой темы было очень много в последние дни в новостях в Армении и в России.

— Давайте посмотрим, что происходило в информационном пространстве последние полтора года в связи с отношениями наших стран. Все предсказывали апокалипсис. Но отношения очень хорошо развиваются, и очень хорошо развиваются мои личные отношения с президентом России, с премьер-министром России. У всех высокопоставленных чинов Армении очень хорошо развиваются отношения с российскими коллегами.

— Вы регулярно обращаете внимание на ситуацию с поставками оружия Азербайджану из стран, которые вместе с вами состоят в ОДКБ. Это и Россия, и другие государства.

— Это вопрос эффективности ОДКБ. Какая цель номер один Армении в ЕАЭС?

— Расскажите.

— Сделать организацию более эффективной. И я рад, что председательство Армении в ЕАЭС (в 2019 году.— «Ъ») получилось очень эффективным. Лично мне и нашему правительству удалось внести конкретный вклад, чтобы у ЕАЭС стало больше партнеров по всему миру. И мы продолжим работать на этом направлении.

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То же самое касается ОДКБ. Какая здесь цель? Делать все от нас зависящее, чтобы ОДКБ как организация, как система безопасности, которая очень важна для Армении, России и других стран-членов, стала более эффективной. Думаю, что такая же цель у России. По поводу ОДКБ у нас с Россией общая цель. И мы работаем над ней вместе. Это не простая работа, но я очень рад, что в итоге этих дискуссий ОДКБ действительно станет более эффективной и для Армении, и для России, и для остальных.

— Серьезно обсуждается вступление Узбекистана в ЕАЭС.

— Это очень хороший процесс. Мы очень заинтересованы. Сейчас развиваются очень динамичные отношения между Арменией и Узбекистаном. Интересный факт: за последние 30 лет не было официальной встречи между руководителями, лидерами Армении и Узбекистана. Впервые это произошло в октябре в Ашхабаде (в столице Туркмении прошел саммит СНГ.— «Ъ»), где мы встретились с президентом Узбекистана и договорились об обоюдных официальных визитах.

И конечно, мы как страна, сейчас председательствующая в ЕАЭС, заинтересованы в том, чтобы углубить сотрудничество с Узбекистаном. Если Ташкент решит стать членом ЕАЭС, будет очень хорошо.


— В ЕАЭС есть институт наблюдателя. Первой страной-наблюдателем стала Молдавия. А если Азербайджан скажет, что хотел бы стать наблюдателем, какой будет позиция Армении?

— Пусть скажет, а там посмотрим.

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— Ну, то есть не нет с порога.

— Когда скажет, тогда и будем обсуждать. Какие у нас отношения с Азербайджаном, не секрет. Так что на данный момент я вообще не хочу это обсуждать.

«Для нас выбора Восток—Запад нет»

— Я посмотрел недавний выпуск программы «Hard Talk» на BBC с участием главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна. В последней части разговор был о том, какой путь выбирает Армения: Европу с ее ценностями и принципами или ЕАЭС Владимира Путина, воссоздающего, по словам ведущего, Советский Союз. Я вас вот что спросить хочу: ЕАЭС и Евросоюз могут каким-то образом сотрудничать или обречены конфликтовать друг с другом?

— 25 октября мы подписали договор с Сербией, между Сербией и ЕАЭС.

— Сербия не член ЕС.

Да-да. Договор подписали о свободной торговле. Есть очень большая вероятность, что Сербия станет членом ЕС. И что будет тогда? Это очень хорошо, потому что для нас сотрудничество — это тот подход, который все мы должны демонстрировать. Мы, Армения, не так воспринимаем ситуацию, что мы должны выбрать между Европой и Россией.

В XVIII веке представители армянской элиты работали над тем, чтобы Россия пришла в наш регион. Почему это происходило? Потому что тогда представители армянской элиты воспринимали ситуацию так, что Россия придет в наш регион и привезет с собой европейские ценности. Россия для нас европейская страна. Армения тоже европейская страна, Беларусь тоже европейская страна.

Для нас Россия — неотъемлемая часть европейской цивилизации. Это не только наше современное восприятие — это наше историческое восприятие.
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Исраэль Ори, который известен как инициатор прихода России на Южный Кавказ, начал свою миссию с Европы. Попробовал привести европейские войска в Армению, чтобы они освободили наш регион от турок и персов. Он сначала поехал в Германию, в Пфальц, потом — в Австро-Венгрию. И Леопольд I, император Священной Римской Империи с престолом в Вене (в империю тогда входили и Австрия, и Венгрия), посоветовал ему обратиться к российскому царю Петру Первому.

Европейские монархи посоветовали армянам, чтобы они связались с Европой с помощью России. То есть Россия пришла в наш регион как европейская сила. Российская культура и цивилизация — неотъемлемая часть европейской цивилизации. Правда, Россия еще и часть евразийской цивилизации. Россия сама по себе пример, как могут гармонично сосуществовать Восток и Запад.

— Сегодня мы видим как эти два полюса — Россия и Запад — конфликтуют, в том числе на пространстве бывшего СССР.

Очень многие европейские лидеры говорят, что установление нормальных отношений с Россией для них приоритет.


— Они это вам в частных беседах говорят?

— Они мне это в официальных беседах говорят. Но для нас выбора Восток—Запад нет. Мы являемся членами ЕАЭС, и у нас есть договор о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Россия не против нашего сотрудничества с ЕС, а ЕС не против нашего членства в ЕАЭС.

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— Считаете ли вы конфликт в Грузии в 2008 году, конфликт на востоке Украины в 2014 году результатом соперничества России и Запада?

— Я бы не комментировал ситуацию в Грузии и на Украине. Хочу еще раз подчеркнуть и очень хочу, чтобы все дорогие наши россияне зафиксировали этот факт. В 2018 году в Армении произошли перемены. Произошла ненасильственная, бархатная, народная революция. Почему она получилась ненасильственной? Есть главная причина. Потому что не было ни одной зарубежной силы, которая бы была вовлечена в этот процесс. Не было никакой геополитической подоплеки.

Лично я и наша команда не допустили вмешательства в наш внутренний процесс ни одного иностранного фактора. Поэтому у нас так все и получилось. И мы сказали, что у нас не будет реверса во внешней политике. У нас его нет и не будет.

Я говорил, что в нашей революции нет никакой геополитической подоплеки. Это стопроцентная истина, и никто не может доказать обратное, потому что обратного просто не существует.


— Я слышал, что в начале будущего года вы приедете в Россию с первым официальным визитом. Это правда?

— Да. В Ереване мы с Владимиром Владимировичем (Путиным.— «Ъ») обменялись приглашениями. Договорились, что сначала я приеду с официальным визитом, потом он приедет.

— Но даты нет точной?

— Может, в первой половине года я приеду, во второй половине — Владимир Владимирович.

Владимир Соловьев

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