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01:50 (мск), источник: Daily Storm

США объявили, что избавились от тела лидера ИГ «должным образом»

Генерал армии Марк Милли заявил, что в свое время будут представлены фото и видео проведенной против аль-Багдади операции.

Источник: Reuters

Глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли заявил, что от тела ликвидированного лидера ИГ* («Исламское государство»*) Абу Бакра аль-Багдади «избавились должным образом». Он не уточнил, что имел в виду. Ранее о ликвидации главаря экстремистской группировки заявил американский лидер Дональд Трамп.

«США избавились от тела аль-Багдади должным образом», — цитирует CBS News Марка Милли. Он отметил, что это было сделано в соответствии со стандартными процедурами.

Кроме того, генерал заявил, что в свое время США представят фото и видео проведенной против ликвидированного лидера боевиков операции.

Ранее советник по нацбезопасности США Роберт О"Брайен сообщил журналистам, что останки аль-Багдади, скорее всего, похоронят в море.
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Ранее 28 октября глава мониторинговой группы ООН по ИГ Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун заявил, что они пока не готовы подтвердить данные о ликвидации аль-Багдади.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации американских военных под Идлибом. По словам главы Белого дома, при попытке захвата террорист взорвал пояс смертника. Американский лидер также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в проведении операции — в частности, по его словам, российская сторона открыла воздушное пространство для авиации США.


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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что РФ не осведомлена о проведении американскими военными операции в Идлибе.

Россия не оказывала содействие пролету авиации США и не зафиксировала никаких воздушных ударов международной коалиции в этом регионе, добавил Конашенков.

28 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если информация о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади подтвердится, то можно говорить о серьезном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом. Песков добавил, что в сирийской провинции Идлиб, где, как сообщалось, был убит аль-Багдади, российские военные видели американские самолеты и беспилотники.

*"Исламское государство" (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.

Генри Достоевский

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