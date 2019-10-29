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05:57 (мск), источник: ТАСС

В посольстве России назвали необоснованным отказ США в депортации Ярошенко

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/ — Принятое властями Соединенных Штатов решение является также «игнорированием гуманитарной составляющей вопроса», отметили в диппредставительстве

Источник: AP 2019

Отказ властей США в передаче осужденного в этой стране российского летчика Константина Ярошенко на родину не содержит никаких обоснований и является игнорированием гуманитарной составляющей вопроса — ухудшающегося состояния здоровья россиянина. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы посольства РФ в США.

«Получили очередной отказ властей США в переводе Ярошенко в Россию по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. Ничего, кроме возмущения, это вызывать не может. Ответ американцев больше похож на отписку.

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Никаких обоснований причин отклонения российского запроса, кроме формальных заявлений, что деяния нашего соотечественника являются “тяжкими”, представлено не было. Фактически проигнорирована гуманитарная составляющая вопроса — ухудшающееся состояние его здоровья. В расчет не принят и уже отбытый Константином срок заключения», — подчеркнули дипломаты.

«Вашингтон, несмотря на наши неоднократные обращения и призывы, по-прежнему проявляет негуманное отношение и жестокость по отношению к россиянину. Намерены добиваться справедливости и возвращения Ярошенко на родину. Задействуем для этого весь имеющийся международно-правовой инструментарий, будем привлекать внимание к данной ситуации международных правозащитных организаций. Продолжим оказывать нашему соотечественнику необходимую моральную поддержку, консульское и правовое содействие», — отмечает дипмиссия.


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Ранее Минюст России подтвердил получение из США отказа в передаче Ярошенко на родину, новое обращение можно будет подать не ранее октября 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело — сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

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