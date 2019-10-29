06:16 (мск), источник: РИА Новости
Мария Бутина вернулась в Барнаул
БАРНАУЛ, 29 окт — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина во вторник утром вернулась вместе с отцом в Барнаул, где ее встретили мама и бабушка.
В пятницу после отбытия наказания Бутина была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром, где ее ждал отец. Несколько дней после возвращения Мария провела в российской столице. Самолет из московского аэропорта Шереметьево приземлился в Барнауле в 5.11 местного времени (01.11 мск) во вторник.
По словам отца девушки, встреча на родной земле была буквально минутной.
Мы счастливы, что дома, очень устали от такого внимания.
В свою очередь, Мария поблагодарила всех присутствующих за встречу и покинула здание аэропорта.
Ранее Мария рассказала, что попросила маму к своему возвращению приготовить пять куриц и купить бананов.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту «Шереметьево» в субботу утром.