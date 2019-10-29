13:29 (мск), источник: Esquire
Дональд Трамп показал фото собаки, принимавшей участие в ликвидации лидера ИГ
Кличка животного остается в секрете из соображений безопасности.
Президент США Дональд Трамп выложил в твиттере фото служебной собаки, которая принимала участие в ликвидации лидера «Исламского государства» (запрещена в РФ) Абу Бакра
Трамп отметил, что эта «замечательная собака проделала отличную работу при захвате и убийстве лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади». Но кличку собаки решили не рассекречивать из соображений безопасности, так как с помощью этого можно вычислить, какое военное подразделение участвовало в ликвидации
ABC уточняет, что эта собака ― бельгийская овчарка. По информации телеканала, собака по кличке Кайро этой же породы участвовала в операции по ликвидации лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
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Во время операции одна из собак была ранена. Как сообщил источник CNN в Минобороны, она получила удар током, но вскоре уже вернулась к работе. Именно ее фото, как предполагают СМИ, выложил Трамп.
Напомним, глава запрещенной в России террористической организации ИГ Абу Бакр