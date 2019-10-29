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13:29 (мск), источник: Esquire

Дональд Трамп показал фото собаки, принимавшей участие в ликвидации лидера ИГ

Кличка животного остается в секрете из соображений безопасности.

Президент США Дональд Трамп выложил в твиттере фото служебной собаки, которая принимала участие в ликвидации лидера «Исламского государства» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

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Трамп отметил, что эта «замечательная собака проделала отличную работу при захвате и убийстве лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади». Но кличку собаки решили не рассекречивать из соображений безопасности, так как с помощью этого можно вычислить, какое военное подразделение участвовало в ликвидации аль-Багдади.

ABC уточняет, что эта собака ― бельгийская овчарка. По информации телеканала, собака по кличке Кайро этой же породы участвовала в операции по ликвидации лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

На пресс-конференции 27 октября Дональд Трамп рассказал, что в операции по захвату аль-Багдади принимали участие несколько служебных собак.

По словам американского президента, животные преследовали лидера ИГ в тоннеле, где он взорвал пояс смертника.

Во время операции одна из собак была ранена. Как сообщил источник CNN в Минобороны, она получила удар током, но вскоре уже вернулась к работе. Именно ее фото, как предполагают СМИ, выложил Трамп.

Напомним, глава запрещенной в России террористической организации ИГ Абу Бакр аль-Багдади погиб в ходе американской спецоперации в сирийском Идлибе ночью 27 октября.

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