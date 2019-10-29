Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Может быть, Малевич»Почему белорусы не спешат устанавливать подлинность найденной 25 лет назад картины
Фоторепортажи
13Победители конкурса Spotlight Awards
16«Все вышло из-под контроля»
13:14 (мск), источник: Интерфакс

Глава МИД Украины объявил начало разведения сил в поселке Золотое

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил во вторник о начале разведения сил противоборствующих сторон в поселке Золотое (Луганская область).

Источник: Офис Президента Украины

«До самой встречи в “нормандском формате” будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня», — сказал Пристайко во вторник журналистам в Мариуполе.

По его словам, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку», — отметил Пристайко.

Министр также уточнил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.

На встрече 1 октября Контактная группа по Донбассу договорилась об отводе вооружений на пилотных участках в Золотом и Петровском. На отвод вооружений тогда давалось три дня, а пятница, 11 октября, была последним сроком. Разведение сил было сорвано.

В ДНР и ЛНР ответственность за срыв разведения возложили на украинскую сторону. В Киеве объяснили неудачу несоблюдением ополченцами семидневного режима тишины на пилотных участках.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе — одно из условий проведения саммита «нормандской четверки».

Читайте также
В Кремле прокомментировали стрельбу в военной части в Забайкалье
Торговым сетям массово отказывают в лицензии на продажу алкоголя
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Трамп показал фото собаки, участвовавшей в ликвидации лидера ИГ
В США поймали огромную рыбу весом 18 килограммов (видео)
Малкин подтвердил информацию о том, что у него гражданство США
Здоровье
Назван средний возраст диагностики рака у россиян Средний возраст диагностики рака у россиян составляет 64,5 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Российское общество клинической онкологии.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Два кроссовера Chevrolet вернутся под новой маркой Как стало известно Авто Mail.ru, марка Ravon планирует расширить линейку своих моделей
Кино
Бледанс и Шпица с сыновьями, дети Киркорова на премьере фильма Звезды посетили показ семейной комедии «Робо» с участием Марии Мироновой, Сергея Безрукова и Владимира Вдовиченкова
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Сестра увела парня 483
простыми словами 380
Наводим порядок в бухгалтерии 160
Подарки 3 классникам на Новый год. 148
Леди
«Резко постарела»: Амалия Мордвинова изменилась до неузнаваемости 45-летняя актриса попала в объективы фотографов.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь