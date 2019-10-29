В Кремле обращают внимание на исследования о страхах россиян, заявил Песков

Журналисты спросили у Пескова, обратили ли в Кремле внимание на результаты опроса социологов «Левады-центра», выяснивших, что одним из главных страхов россиян является произвол властей. Больше него россияне боятся войны и болезни близких.
Мы, безусловно, обращаем внимание, я же говорил, на все подобные публикации. Мы не всегда знакомы с методологией опросов, не всегда знакомы с формулировкой, как вопросы формулировались респондентам. Но, тем не менее, безусловно, мы обращаем на это внимание и принимаем во внимание результаты таких опросов.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Говоря о возможных причинах таких результатов, Песков отметил, что здесь трудно делать обобщающие выводы.
«Безусловно, есть какие-то резонансные случаи, которые, конечно, накладывают эмоциональный отпечаток, но здесь, конечно, нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией. С тем, чтобы действительно понять причины и действительно общее отношение… не эмоциональное, а основанное на реальных процессах и событиях», — уточнил Песков.
Он добавил, что в Кремле пока не планируют проводить такой анализ, но этого нельзя исключать.