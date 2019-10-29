Песков счел неуместным вопрос о провале военной реформы из-за убийства солдат в Забайкалье

На вопрос журналистов, можно ли считать расстрел восьми сослуживцев на почве дедовщины провалом реформы в армии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «Вы говорите о частном абсолютно случае и на основе этого делаете выводы о реформе в армии — это совершенно неуместная постановка вопроса».
На уточняющий вопрос, не будет ли глава государства реагировать на это чрезвычайное происшествие, Песков ответил:
Нет, президент не будет на это реагировать. Это не вопрос президента.
Касаясь аналогии с другим резонансным делом на почве дедовщины — «делом рядового Сычева», которому ампутировали ноги после издевательств со стороны сослуживцев, и вследствие чего были приняты кадровые решения, пресс-секретарь президента отметил: «Это частный случай, трагедия, которую, безусловно, нужно расследовать. Собственно, армия занимается этим расследованием».
До определения истинных причин этого делать заключения о результатах реформы в армии по меньшей мере непрофессионально.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Как сообщалось, рядовой Рамиль Шамсутдинов 24 октября расстрелял военнослужащих части 54160. В результате два офицера и шесть солдат погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Стрелок арестован, против него возбуждено дело об убийстве нескольких человек.
Согласно открытым данным, войсковая часть подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны РФ, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение. По информации сайта ЗАТО Горный, поселок был создан «для решения стратегических задач в интересах обороны государства». Большинство местного населения работает в частях Минобороны.