18:59 (мск), источник: Интерфакс
Отвод вооруженных сил из зоны безопасности в Сирии завершен досрочно
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU. Отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на
«Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция», — сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.
Он отметил, что у России и Армении накоплен «огромный опыт по ведению борьбы с международным терроризмом».
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