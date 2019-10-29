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21:26 (мск), источник: Ведомости

Россия пообещала ответить на высылку российского дипломата из Болгарии

Россия ответит на высылку российского дипломата из Болгарии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

Источник: РИА "Новости"
Разумеется. Мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике.
Александр Грушко
заместитель министра иностранных дел (цитата по «Интерфаксу»)

Болгария выслала российского дипломата накануне, 28 октября. Прокуратура страны открыла в отношении его досудебное производство по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, дипломат с сентября 2018 г. занимался сбором разведданных. Он, утверждает прокуратура, встречался с гражданами Болгарии, в частности с высокопоставленным чиновником, имеющим доступ к секретной информации как Болгарии, так и Евросоюза и НАТО.

Целью было получение информации, имеющей статус гостайны, в том числе за вознаграждение.

Bloomberg писал, что речь идет о первом секретаре посольства России в Болгарии. О ком именно идет речь, не уточнялось. МИД Болгарии объявлял, что подозреваемый уже покинул страну.

Посольство России в Болгарии от комментариев отказывалось.

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