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22:52 (мск), источник: Интерфакс

Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — 34 тысяч курдов были отведены на 30 км от линии соприкосновения с турецкими военными.

Источник: AFP 2019

Курдские отряды самообороны в количестве 34 тысяч человек покинули 30-километровую зону от линии соприкосновения с турецкими войсками, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

Как сказал генерал-майор на брифинге, российская сторона в полном объеме выполнила мероприятия, предусмотренные условиями российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября.

По состоянию на 18:00 29 октября осуществлен отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 тысяч человек и более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники на 30 км от линии соприкосновения с Вооруженными силами Турецкой республики.
Юрий Боренков

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен досрочно.

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