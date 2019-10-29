22:52 (мск), источник: Интерфакс
Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — 34 тысяч курдов были отведены на 30 км от линии соприкосновения с турецкими военными.
Курдские отряды самообороны в количестве 34 тысяч человек покинули 30-километровую зону от линии соприкосновения с турецкими войсками, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.
Как сказал
По состоянию на 18:00 29 октября осуществлен отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 тысяч человек и более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники на 30 км от линии соприкосновения с Вооруженными силами Турецкой республики.
Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на