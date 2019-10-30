Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Может быть, Малевич»Почему белорусы не спешат устанавливать подлинность найденной 25 лет назад картины
Фоторепортажи
13Победители конкурса Spotlight Awards
16«Все вышло из-под контроля»
29 октября, источник: Lenta.Ru

Турция отказалась от покупки российских Су-35

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не планирует покупать у России истребители Су-35. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2019

Акар подчеркнул, что Турция останется партнером США по программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а утверждения о приобретении российских самолетов не соответствуют действительности.

25 октября издание Daily Sabah со ссылкой на собственные источники сообщало, что Москва и Анкара близки к заключению соглашения на поставку Су-35.

По сведениям издания, Турция планировала закупить 36 российских самолетов.

28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и российские зенитно-ракетные комплексы С-400, и американские истребители F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. Позже турецкая сторона пояснила Пентагону, что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами.

Читайте также
 Волочкова раскрыла секрет качественного секса
Мужчина пережил тяжелый развод и сокращение и сбросил 114 кг. Фото
Гарантированный пенсионный план: как работает новая система
Стало известно о проблемах у расстрелявшего восьмерых солдата
Совхоз им. Ленина отсудил у Грудинина более миллиарда рублей
Тест: Сможете ответить на вопросы географического диктанта?
Кассиршу, обвиняемую в краже миллионов, нашли спустя десять лет
Дело о хищениях при строительстве резиденции Путина засекретили
Здоровье
Ученые открыли новое полезное свойство кофе Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Новый кроссовер российской сборки: первые подробности (видео) На заводе марки Haval под Тулой запускают производство кросс-купе F7x
Кино
Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены Жена комика снялась в драме «Текст» с Иваном Янковским и Александром Петровым
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Дети
Беременная Костенко устроила фотосессию в «платье принцессы» Жена Дмитрия Тарасова провела съемку в роскошных интерьерах.
Леди
«Резко постарела»: Амалия Мордвинова изменилась до неузнаваемости 45-летняя актриса попала в объективы фотографов.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь