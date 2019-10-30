29 октября, источник: Lenta.Ru
Турция отказалась от покупки российских Су-35
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не планирует покупать у России истребители Су-35. Об этом сообщает ТАСС.
Акар подчеркнул, что Турция останется партнером США по программе
25 октября издание Daily Sabah со ссылкой на собственные источники сообщало, что Москва и Анкара близки к заключению соглашения на поставку Су-35.
28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и российские