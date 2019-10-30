Посольство РФ в Болгарии получило ноту о высылке российского дипломата

«Дипломат покинет страну пребывания в указанный в ноте срок. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер», — говорится в тексте.
Болгарское внешнеполитическое ведомство пояснило, что требования покинуть страну были озвучены еще 25 октября на встрече представителей двух стран, отмечает ТАСС. В понедельник российское посольство уведомило, что дипломат пока не покинул территорию Болгарии. В связи с этим посла России пригласили в болгарский МИД, где ему вручили ноту с 24-часовым сроком на то, чтобы дипломат покинул страну.
28 октября прокуратура Болгарии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении российского дипломата, которого заподозрили в шпионаже. Дело было приостановлено из-за дипломатического иммунитета.