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00:06 (мск), источник: Известия

Посольство РФ в Болгарии получило ноту о высылке российского дипломата

Посольство России в Болгарии получило ноту болгарского МИД об объявлении сотрудника посольства «персоной нон грата» и его высылке из страны. Соответствующее сообщение дипведомство опубликовало на своей странице в Facebook во вторник, 29 октября.

«Дипломат покинет страну пребывания в указанный в ноте срок. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер», — говорится в тексте.

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Болгарское внешнеполитическое ведомство пояснило, что требования покинуть страну были озвучены еще 25 октября на встрече представителей двух стран, отмечает ТАСС. В понедельник российское посольство уведомило, что дипломат пока не покинул территорию Болгарии. В связи с этим посла России пригласили в болгарский МИД, где ему вручили ноту с 24-часовым сроком на то, чтобы дипломат покинул страну.

28 октября прокуратура Болгарии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении российского дипломата, которого заподозрили в шпионаже. Дело было приостановлено из-за дипломатического иммунитета.

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