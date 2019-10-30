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01:15 (мск), источник: ТАСС

Главы МИД РФ, Ирана и Турции выступили с совместным заявлением по Сирии

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/ — Министры отметили, что конфликт в республике не имеет военного решения, а также подтвердили «неизменную приверженность суверенитету и независимости Сирийской Арабской Республики».

Источник: AFP 2019

Начало работы Конституционного комитета в Сирии исключило военное разрешение ситуации в стране. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел астанинского формата (Россия, Иран, Турция) по итогам состоявшейся во вторник в Женеве встречи.

«Выразили убеждение, что запуск конституционного комитета доказывает, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН», — подчеркнули главы внешнеполитических ведомств.

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Стороны также подтвердили «неизменную приверженность стран-гарантов суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики» и отметили, что «эти принципы должны пользоваться уважением всех сторон».

Стороны также отметили, что Конституционный комитет должен работать без навязывания извне сроков и иного вмешательств.


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Главы дипведомств трех стран «приветствовали создание Конституционного комитета и его созыв 30 октября 2019 года в Женеве при решающем вкладе стран — гарантов астанинского формата и во исполнение решений Конгресса национального сирийского диалога в Сочи». Они выразили благодарность спецпосланнику генсекретаря ООН по Сирии Гейру Педерсену за его усилия, отмечается в документе.

«Подтвердили решимость оказывать поддержку работе Конституционного комитета путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами и спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии для обеспечения его устойчивой и эффективной работы, — подчеркивается в заявлении. — Высказали мнение, что Конституционный комитет в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа».

Отдельное внимание главы МИД стран — гарантов астанинского формата уделили гуманитарной ситуации в стране.

Они подчеркнули важность продвижения «более широкого процесса урегулирования в целях увеличения гуманитарной помощи всем сирийцам на всей территории Сирии без выдвижения предварительных условий и дискриминации, содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии, а также установления доверия между сирийскими сторонами».

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