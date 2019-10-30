04:46 (мск), источник: Ведомости
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Принять «Сармат» на вооружение планируют в 2021 году.
Минобороны России приступит к проведению
«При условии соответствия требуемых характеристик этот ракетный комплекс будет поставлен на вооружение в 2021 г.». В Минобороны на запрос не ответили. Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.
МБР «Сармат» (разработчик — Государственный ракетный центр им. Макеева) — одна из главных военных новинок, необходимых для стратегического ядерного паритета с США. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал РС-28 очень грозным оружием: у новой системы ограничений по дальности практически нет — она способна атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, даже перспективные системы противоракетной обороны ей не помеха. «Сармат» не только заменит МБР РС-20 В «Воевода» разработки украинского КБ «Южное», стоящие на вооружении еще с советских времен, но и станет носителем гиперзвукового оружия, в частности управляемого боевого блока «Авангард» (разработан в реутовском НПО машиностроения). Сам процесс создания РС-28 был сопряжен со сложностями как технического, так и организационного характера.
Но они сместились на более поздний срок: по данным «Коммерсанта», сначала
Цикл из трех бросковых испытаний был проведен в период с декабря 2017 г. до мая 2018 г., вся программа испытаний была признана военными успешной.
Чтобы не сорвать программу, «Роскосмосу» пришлось изыскивать средства и собственными силами готовить площадку к испытаниям, говорит собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности: «Но это позволило не допустить срыва сроков производственных графиков».
По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, задержку в разработке на
Разработка и испытания некоторых других систем, анонсированных президентом в 2018 г., сами по себе должны занять больше времени, чем жидкостной МБР, поскольку ранее подобные типы вооружений не разрабатывались.
Иван Сафронов, Алексей Никольский