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06:36 (мск), источник: Daily Storm

СМИ: Трамп раскрыл секретные сведения, рассказав о ликвидации лидера ИГ

Президент США предал огласке методы работы спецслужб, чем вызвал недовольство их сотрудников.

Источник: AP 2019

Президент США Дональд Трамп во время выступлений, посвященных ликвидации лидера ИГ* («Исламское государство"*) Абу Бакра аль-Багдади, не только сообщил неверные данные об определенных деталях военной операции, но и разгласил секретные сведения. Кроме того, глава государства раскрыл в своих заявлениях методы работы американских спецслужб. Об этом сообщил канал NBC со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала рассказали, что выступления Трампа, посвященные ликвидации лидера ИГ, вызвали недовольство у спецслужб и военных. По их сведениям, глава государства не только раскрыл сведения по поводу сбора разведывательных данных, но и выдал информацию, которая касается методов работы спецподразделений США.

Раскрытие этой информации, по мнению источников NBC, может затруднить проведение подобных операций в будущем.

Например, среди подобных деталей было сообщение, что несколько человек из окружения аль-Багдади были захвачены. Американские военные и разведчики не хотели сообщать об этом до завершения допросов этих экстремистов, чтобы застать врасплох других членов террористической группировки, оставшихся на свободе.

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Также Трамп раскрыл, что американские военные узнали о местонахождении лидера ИГ и подземном тоннеле с помощью технологий. Эта информация позволяет военным других стран, сообщил собеседник телеканала, сделать вывод, что США использует инфракрасные приборы для нахождения искусственных пустот под землей, в которых могут укрываться террористы.

Однако NBC подчеркивает, что президент США может разглашать секретную информацию, если считает нужным. В то же время Трамп, как отмечает телеканал, из-за «отсутствия фильтра» порой рассказывает общественности больше, чем должен. Кроме того, помощники главы государства до сих пор не могут понять, кто сообщил ему, что аль-Багдади перед смертью «плакал и кричал».

«Если он знает что-то, что сделает его в глазах общественности умнее или сильнее, он обязательно это скажет», — сообщил один из собеседников NBC.

29 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные ликвидировали преемника главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади. С высокой вероятностью убитый занял бы место лидера террористов, сказал Трамп. 27 октября президент США заявил об уничтожении аль-Багдади в результате спецоперации под Идлибом.

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27 октября президент США заявил об уничтожении лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации американских военных под Идлибом. По словам главы Белого дома, при попытке захвата террорист взорвал пояс смертника. Американский лидер также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в проведении операции — в частности, по его словам, российская сторона открыла воздушное пространство для авиации США.

28 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если информация о ликвидации аль-Багдади подтвердится, то можно говорить о серьезном вкладе Трампа в борьбу с международным терроризмом. Песков добавил, что в сирийской провинции Идлиб, где, как сообщалось, был убит аль-Багдади, российские военные видели американские самолеты и беспилотники.


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*"Исламское государство (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.

Генри Достоевский

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