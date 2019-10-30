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08:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров назвал решение США остаться в Сирии незаконным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США находятся в Сирии незаконно, а их действия противоречат международному праву.

Источник: AP 2019

По его словам, решение оставить военных на нефтяных объектах для защиты от боевиков является лишь предлогом. Он напомнил, что заявил о выводе всех своих вооруженных сил из Сирии, а после последовало заявление о том, что они все-таки там останутся, и даже те, кто был выведен в Ирак, стали возвращаться на сирийскую территорию.

«Что касается действий США в Сирии, то, конечно же, эти действия являются противоречащими международному праву, — ответил он. — США и участники коалиции, которую США возглавляют, находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции законного правительства САР», — заявил Лавров по итогам переговоров в астанинском формате с главами МИД Ирана и Турции (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что военное присутствие России, Ирана и Турции в Сирии осуществляется с одобрения властей страны.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сказал, что США будут защищать там нефтяные месторождения от боевиков «Исламского государства» (ИГ; запрещена в России). Позже появились сообщения, что американские военные стали прибывать с севера Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор. США объявили о ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Он руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. Как рассказывал президент Дональд Трамп, главаря ИГ обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб.

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