В Конгрессе США одобрили введение санкций против Турции из-за операции в Сирии и С-400

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.
Инициатива носит название PACT Act. Данный акроним образован от Protect Against Conflict by Turkey Act («Закон о защите от конфликта со стороны Турции»).
Он обязывает президента США Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к военной операции в Сирии, в частности против министра национальной обороны Хулуси Акара. Кроме того, отмечается в документе, вашингтонская администрация в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») обязана ввести ограничения в связи с покупкой Анкарой С-400. Автором законопроекта выступил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел.
Суть инициативы
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Трамп «должен ввести санкции против определенных должностных лиц, связанных с вторжением [в Сирию], включая министра национальной обороны Турции».
«Госдепартамент должен сообщить президенту и Конгрессу о других турецких должностных лицах, причастных к вторжению, а также об иностранных гражданах, умышленно предоставлявших Турции товары, услуги и технологии оборонного назначения, которые могли бы быть использованы при вторжении в северную Сирию, — отмечается в документе. — К этим иностранным лицам также должны применяться санкции, связанные с заморозкой их активов и запретом на въезд [на территорию США]».
Конгрессмены также обязывают американского лидера «ввести финансовые санкции в отношении крупного турецкого государственного банка» Halkbank, а также в отношении «любых других финансовых учреждений, которые, по сведениям Госдепартамента, умышленно содействовали значительным сделкам с участием турецких вооруженных сил или оборонной промышленности Турции, причастных к вторжению». В середине октября Министерство юстиции США предъявило обвинения Halkbank в нарушении американских санкций против Ирана, мошенничестве и отмывании средств.
Американское внешнеполитическое ведомство, министерство финансов, а также разведку обязывают предоставить подробную информацию об активах, инвестициях, деловых интересах и доходах президента Турции Тайипа Эрдогана, а также членов его семьи.
Вашингтонская администрация должна передать Конгрессу «отчет о последствиях вторжения [Турции в Сирию] для национальной безопасности» США.
Кроме того, отмечается в записке, американским властям запрещено «предоставлять правительству Турции товары, услуги и технологии оборонного назначения», если они могут быть использованы во время операции в Сирии.
Санкции из-за С-400
Законодатели обязали вашингтонскую администрацию в связи с покупкой Анкарой С-400 применить рестрикции, которые предусмотрены принятым в США в 2017 году законом CAATSA.
Этот нормативно-правовой акт предполагает, в частности, введение правительством США санкций в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.
«Покупка Турцией российских ЗРС С-400 <…> должна считаться значительной сделкой, описанной в соответствующем пункте [CAATSA]", — отмечается в законопроекте. В связи с этим не позднее чем через 30 дней после принятия данной инициативы президент «должен ввести пять или более санкционных мер», указанных в соответствующем пункте CAATSA, в отношении правительства Турции.
Теперь законопроект отправляется на рассмотрение верхней палаты законодательного органа США. Инициатива может столкнуться там с серьезными препятствиями. Так, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил на прошлой неделе о «необходимости крайне тщательно все продумать», прежде чем вводить санкции против союзника по НАТО. По его словам, одобрение данного законопроекта также может навредить американским компаниям и союзникам США, экономика которых тесно связана с турецкой.
23 октября Трамп отменил санкции, введенные 14 октября в отношении Турции в связи ее военной операцией на северо-востоке Сирии, однако оставил за собой право восстановить ограничительные меры, а также существенно увеличить пошлины на турецкие товары в случае невыполнения Анкарой взятых на себя обязательств.