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09:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ядерной «Булавой»

Атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» «Князь Владимир» впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Булава». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Испытания прошли в Белом море. Во время пуска субмарина находилась под водой. В ведомстве сообщили, что запуск прошел в штатном режиме. «Булава» была выпущена на полигон Кура на Камчатке, учебно-боевые блоки ракеты достигли полигона в назначенное время.

24 октября военный эксперт Максим Климов обратил внимание на то, что «Булава-30» не предусматривает возможность прохода через лед.

Запустить ракету из-подо льда можно будет только после того, как атомная подлодка найдет полынью. Это может занять один-два дня. Эксперт назвал такую ситуацию «нонсенсом».

МБР Р-30 «Булава-30» разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 «Борей». Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с АПЛ семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.

Во время загрузки произошла ошибка.
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