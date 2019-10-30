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12:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Посольства Израиля закрылись по всему миру из-за конфликта дипломатов с Минфином

Дипломатические представительства Израиля закрываются по всему миру с 30 октября, говорится в сообщении посольства страны в Москве в Facebook. Причиной этому стало сокращение расходов Минфина страны на их содержание. Диппредставительство в Санкт-Петербурге также закрыто.

Источник: Israeli Ministry of Foreign Affairs

«В связи с решением Министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21 июля 2019 договоренности и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство», — говорится в сообщении диппредставительства. Посольства закрылись в 1:00 по израильскому времени (0:00 мск).

Сообщения с тем же содержанием появились и на страницах посольств Израиля в других странах (Германия, США, Франция, Индия, Украина, Австралия).

По информации местного издания Times of Israel, речь идет о договоренностях, связанных с выплатами сотрудникам диппредставительств. Средства покрывают большой спектр расходов — от проведения различных мероприятий в посольской резиденции до передвижения на транспорте. Казначейство, в частности, посчитало, что нужно изменять метод возмещения этих средств, а также налогообложения. Программа начнет работу задним числом.

В связи с этим сотрудникам консульств и посольств придется погасить «тысячи долларов задолженностей».
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Кроме того, Times of Israel сообщило, что израильские дипломаты и атташе давно жалуются на низкие зарплаты. Раз в несколько лет они устраивают забастовки. Издание напомнило, что в январе 2011 года дипломаты сорвали визит в Израиль Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента России. Тогда дипломаты также пытались добиться повышения заработной платы и улучшения условий труда.

После срыва визита Медведева «Ъ» отмечал, что главным требованием, которое выдвинул профсоюз работников МИД Израиля, стало повышение зарплат, которые фактически не менялись последние 17 лет. Как пояснял тогда «Ъ» пресс-атташе посольства Израиля в Москве Алекс Гольдман-Шайман, сотрудники силовых структур, например Министерства обороны, получают в среднем на 50% больше, чем работники внешнеполитического ведомства.


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Отметим, что после забастовок в 2011 году профсоюз работников МИД Израиля договорился с Министерством финансов о повышении заработной платы и компенсационных выплат для 900 сотрудников МИДа — дипломатов и административного персонала.

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