Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Диджитализация пенсионеров Пожилые люди сталкиваются с проблемами: как купить продукты онлайн или заказать такси?
Фоторепортажи
22Великая депрессия
16«Все вышло из-под контроля»
13:19 (мск), источник: Интерфакс

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении уголовной ответственности с наказанием до семи лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в СМИ и интернете, сообщает пресс-служба партии.

Источник: Reuters

УК РФ предлагается дополнить новой статьей, в соответствии с которой пропаганда и незаконная реклама наркотических средств наказываться лишением свободы на срок до пяти лет. Если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета, то наказание предлагается сделать более строгим — до семи лет лишения свободы.

«На днях президент поручил правительству подготовить законопроект об установлении уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков и их пропаганду в интернете. Мы фактически уже сделали за правительство эту работу. И дело не только в поручении главы государства», — сказал один из авторов законопроекта, руководитель фракции Сергей Миронов.

Нас давно тревожит очень опасная тенденция так называемого «мягкого потребления», когда негативное отношение к «тяжелым» наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как «легкие», неопасные, не приводящие якобы к зависимости.
Читайте также
МВД хочет ввести наказание за резкие высказывания в адрес полицейских в интернете

«Считаю, что надо жестко пресекать распространение не только наркотиков, но и подобного рода информации, которая является ничем иным как пропагандой», — сказал Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас ответственность за пропаганду наркотиков предусматривается только Кодексом об административных правонарушениях, что фактически ведет к безнаказанности тех, кто ей занимается. «Нет наркотиков безвредных. Те, кто распространяет такой миф, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья. И ответственность они должны нести соответствующую», — добавил Миронов.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Об исполнении поручения премьер Дмитрий Медведев должен доложить до 10 января 2020 года.

Посольства Израиля по всему миру закрылись из-за низких зарплат
Россияне назвали размер достойной пенсии
Фадеев уволил всех артистов своего лейбла
Старейшая жительница России скончалась в возрасте 123 лет
Заполярный архипелаг с необычным климатом показали на фото
Россияне назвали лучшие города для переезда
Симоньян рассказала Собчак об интервью с Петровым и Бошировым
Здоровье
Ученые открыли новое полезное свойство кофе Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
Авто
Новый кроссовер российской сборки: первые подробности (видео) На заводе марки Haval под Тулой запускают производство кросс-купе F7x
Кино
Звезда «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу Юлия Михалкова заявила, что в шоу «достигла потолка» и проанонсировала запуск собственного комедийного телешоу
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Дети
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз У 47-летнего певца родился сын (фото)
Леди
Ирина Шейк, Сара Джессика Паркер, Ани Лорак и другие на показе в Италии Звезды оценили новую коллекцию бренда нижнего белья.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь