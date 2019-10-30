В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете

УК РФ предлагается дополнить новой статьей, в соответствии с которой пропаганда и незаконная реклама наркотических средств наказываться лишением свободы на срок до пяти лет. Если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета, то наказание предлагается сделать более строгим — до семи лет лишения свободы.
«На днях президент поручил правительству подготовить законопроект об установлении уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков и их пропаганду в интернете. Мы фактически уже сделали за правительство эту работу. И дело не только в поручении главы государства», — сказал один из авторов законопроекта, руководитель фракции Сергей Миронов.
Нас давно тревожит очень опасная тенденция так называемого «мягкого потребления», когда негативное отношение к «тяжелым» наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как «легкие», неопасные, не приводящие якобы к зависимости.
«Считаю, что надо жестко пресекать распространение не только наркотиков, но и подобного рода информации, которая является ничем иным как пропагандой», — сказал Миронов.
Парламентарий подчеркнул, что сейчас ответственность за пропаганду наркотиков предусматривается только Кодексом об административных правонарушениях, что фактически ведет к безнаказанности тех, кто ей занимается. «Нет наркотиков безвредных. Те, кто распространяет такой миф, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья. И ответственность они должны нести соответствующую», — добавил Миронов.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Об исполнении поручения премьер Дмитрий Медведев должен доложить до 10 января 2020 года.