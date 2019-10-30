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14:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Россию обвинили в начале военной операции по прорыву Фареро-Исландского рубежа

С конца прошлой недели с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми атомных подводных лодок (АПЛ), сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки.

Источник: РИА "Новости"

Целью мероприятий называется попытка зайти максимально незаметно и далеко в воды Северной Атлантики. Телерадиокомпания отмечает, что имеющиеся у разведки данные указывают, что данное мероприятие не является учением, а представляет собой военную операцию, в рамках которой проводится демонстрация силы и проверка способности западного альянса обнаруживать и реагировать на подобные действия.

Согласно NRK, подобных маневров Северный флот (СФ) России не проводил со времен холодной войны.
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«В норвежской разведке рассказали NRK, что этой операцией Россия хочет показать Соединенным Штатам свою способность угрожать восточному побережью США при помощи системы эшелонированной обороны, позволяющей стратегическим подлодкам запускать баллистические ракеты по целям в США», — пишет The Barents Observer, обратившее внимание на публикацию NRK.

Отмечается, что в норвежской разведке имеют «достойное представление» о том, где конкретно находятся российские субмарины: две АПЛ находятся к западу от острова Медвежий между Шпицбергеном и Финнмарком (самой северной частью материковой Норвегии), еще пара — к югу и востоку от острова Медвежий (охраняют вход в восточную часть Баренцева моря), и, наконец, две субмарины проекта 945А «Кондор» проводят подготовку в северной части Норвежского моря.

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Согласно NRK, «военная операция» продлится 60 суток, завершившись к Новому году, а кроме восьми АПЛ в ней принимают участие еще две дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ). The Barents Observer отмечает, что мероприятиям предшествовал визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и командующего СФ вице-адмирала Александра Моисеева в Норвегию.

В октябре Минобороны России сообщило, что АПЛ «Нижний Новгород» и субмарина Б-336 «Псков» проекта 945А «Кондор» СФ в Норвежском море начали отрабатывать глубоководные погружения.


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В июле в Военно-морском институте США заявили, что атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик», на которой ранее в том же месяце произошел пожар, предназначена для развертывания в Северной Атлантике, в частности, проведения операций на условной линии, соединяющей Гренландию и Британские острова (Фареро-Исландском рубеже), где располагается американская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (SOund SUrveillance System).

Также в июле NRK, ссылаясь на данные разведки, сообщила, что в августе 2000 года Норвежская разведывательная служба (НРС) об инциденте с российской АПЛ К-141 «Курск» проекта 949А «Антей» узнала раньше российской стороны.

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