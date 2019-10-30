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17:10 (мск), источник: Интерфакс

Песков предложил не связывать неучастие Путина в саммите АТЭС в Чили с беспорядками

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили 13—14 ноября, но это не связано с беспорядками в Сантьяго, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, возможность поездки Путина в Чили рассматривалась, но затем в графике президента для нее не нашлось места в связи со внутренними мероприятиями «и необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами».

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«Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в двухдневную поездку через неделю. На саммите АТЭС в Чили Россия будет представлена на другом, но тоже высоком уровне», — добавил Песков.

Саммит в Бразилии намечен на 16 и 17 ноября.

Протесты в Чили начались из-за решения повысить цены на проезд в метро в Сантьягона 30 песо (около трех рублей — ИФ). Оснобо массовые акции начались в Сантьяго. В городе ввели чрезвычайное положение. Позднее демонстранты начали протестовать против низких зарплат и дороговизной образования и медицины.

26 ноября власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.

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