17:10 (мск), источник: Интерфакс
Песков предложил не связывать неучастие Путина в саммите АТЭС в Чили с беспорядками
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
По его словам, возможность поездки Путина в Чили рассматривалась, но затем в графике президента для нее не нашлось места в связи со внутренними мероприятиями «и необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами».
«Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в двухдневную поездку через неделю. На саммите АТЭС в Чили Россия будет представлена на другом, но тоже высоком уровне», — добавил Песков.
Саммит в Бразилии намечен на 16 и 17 ноября.
Протесты в Чили начались
26 ноября власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.