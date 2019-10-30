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14:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Главы регионов высоко оценивают формат подготовки к Госсовету

СВЕТЛОГОРСК, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 октября 2019, 14:04. В Светлогорске Калининградской области проходит семинар — совещание и расширенное заседание Государственного совета Российской федерации по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

Источник: РИА "Новости"

30 октября проходит активное обсуждение актуальных вопросов реализации Национального проекта «Здравоохранение» в тематических группах, которые возглавляют сами губернаторы и главы регионов.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев крайне положительно отзывается о формате подготовки к заседанию Государственного совета: «Расширенный президиум Госсовета проходит не в первый раз. Уже были и по стройке, и по дорожному строительству, и я не в первый раз принимаю участие. Но здесь для меня новизна состоит в том, что я являюсь руководителем подгруппы «Обеспечение кадрами здравоохранения, уменьшение административной нагрузки на медицинских работников».

«Это настоящий, живой разговор. Губернаторы высказывают все проблемы, которые у них есть, и это очень важно, когда можно донести свое мнение, влиять на решение, и вообще, это ещё один повод всем погрузиться в детали того, как работает система здравоохранения», — отметил Игорь Васильев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий подгруппу «Новые медицинские технологии, специализированная медицинская помощь, цифровые технологии в здравоохранении», согласен со своим коллегой.

«Мне кажется, это очень удачный и очень эффективный формат. Он позволяет пройти весь доклад, все губернаторы высказывают свою позицию и свое отношение, и это позволяет наиболее точно выработать формулировки для доклада президенту», — подчеркнул Андрей Никитин в беседе с журналистами.

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