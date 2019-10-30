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17:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

Импичмент Трампа: дипломаты расскажут, как он не ценит Украину

В среду в комитете по разведке Палаты представителей США выступят два дипломата, которые расскажут о разногласиях по Украине между окружением президента Дональда Трампа и кадровыми сотрудниками Госдепартамента. Заседание пройдет в закрытом режиме, это часть расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

Источник: GETTY IMAGES

Дипломаты готовятся заявить, что их позитивные ожидания от нового президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с глубоким пессимизмом в Белом доме, следует из заранее подготовленных текстов вступительных заявлений свидетелей, с которыми ознакомилась газета Washington Post.

Карьерный дипломат Кристофер Андерсон расскажет о том, что Госдеп хотел выпустить заявление в поддержку Украины после задержания украинских военных кораблей вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако «высокопоставленные чиновники в Белом доме заблокировали его», написал Андерсон.

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Кэтрин Крофт работала на украинском направлении в Белом доме и Госдепе. По ее словам, она часто слышала, как Трамп называл Украину коррумпированной страной.

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Газета New York Times узнала, что Крофт также готовится рассказать, что увольнение посла США в Киеве Мэри Йованович лоббировал бывший конгрессмен-республиканец Роберт Ливингстон. Согласно показаниям Крофт, она задокументировала звонки Ливингстона дипломату, работающему с Белым домом, и сообщила о них двум коллегам — Фионе Хилл из Совета национальной безопасности и Джоржду Кенту из Госдепа.

Ливингстон называл посла «пережитком Обамы» и намекал на ее связи с Джорджом Соросом, готовится рассказать Крофт парламентариям.


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Неизвестно, в чьих интересах работал Ливингстон, однако отставки Йованович добивались также адвокат Трампа Руди Джулиани и двое связанных с ним американцев советского происхождения, Лев Парнас и Игорь Фруман, арестованные в США в октябре. В итоге посла внезапно отозвали за несколько месяцев до истечения полномочий.

Оба выступающих в среду дипломата в разное время служили советниками спецпосланника США по Украине Курта Волкера, который подал в отставку после того, как стала известна его роль в давлении на украинскую администрацию со стороны Белого дома.

На закрытом слушании в Конгрессе Волкер заявил, что Джулиани добивался от украинских властей публичного заявления о начале расследования против Джо Байдена и его сына Хантера.

Согласно показаниям Андерсона, его бывший начальник пытался одновременно удовлетворить требования Джулиани и оказать поддержку администрации Зеленского.

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Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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