Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Может быть, Малевич»Почему белорусы не спешат устанавливать подлинность найденной 25 лет назад картины
Фоторепортажи
22Великая депрессия
12В Парижском зоопарке поселили «ползучую слизь»
17:23 (мск), источник: РИА Новости

Российские губернаторы обсуждают вопросы региональной медицины

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 30 окт — РИА Новости. Основные вопросы региональной медицины обсуждают в Светлогорске Калининградской области главы российских регионов, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Агентство «Москва»

Семинар-совещание по вопросам здравоохранения, участие в котором принимают около 50 глав российских регионов, проходит в среду в Светлогорске Калининградской области в преддверии расширенного заседания президиума Госсовета РФ. Губернаторы в шести подгруппах обсуждают темы укрепления первичного звена, оптимизации расходов в системе обязательного медицинского страхования, развития звена высокотехнологичной медицинской помощи и другие.

«Обсуждаем первичное звено — то, на чем основывается медицина, это актуально для всех регионов. Обсуждаем, что нужно сделать, чтобы наши люди получали более качественное медицинское обслуживание», — сказал журналистам губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Преимущество такого формата заключается в том, что губернаторам без членов правительства предлагают откровенно и искренне поговорить о проблемах.
Сергей Ситников
губернатор Костромской области
Видео
Путин заявил, что оплата труда медработников должна быть справедливой

«Важно, чтобы проблема была рассмотрена теми людьми, кто работает “на земле”, и донесена до федеральных органов власти, чтобы решения соответствовали в полной мере проблематике», — добавил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, который в рамках совещания работает в подгруппе по кадровому обеспечению, рассказал журналистам, что вопрос привлечения в регионы новых специалистов сегодня один из важнейших как в первичном звене, так и в высокотехнологичной медицине.


Нажмите,
чтобы включить звук

«Важнейший вопрос, который мы обсуждаем — это дифференциация заработных плат между регионами, которая, к сожалению, стимулирует отток специалистов в регионы с более высоким уровнем оплаты труда. Обсуждаем, какие могут быть здесь дополнительные решения, сверять их с теми предложениями, которые подготовило правительство, чтобы уже окончательное решение предлагать президенту», — сказал Развожаев.

 Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Импичмент Трампа: дипломаты расскажут, как он не ценит Украину
Фадеев уволил всех артистов своего лейбла
России предложена всеобщая реновация
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
Заполярный архипелаг с опасным водоворотом показали на фото
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Здоровье
Ученые открыли новое полезное свойство кофе Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Авто
В России хотят выпускать «старые модели BMW» Первый вьетнамский автоконцерн VinFast, выпускающий автомобили на базе старых моделей BMW, намерен выйти на российский авторынок и обсуждал локализацию производства в стране
Кино
Звезда «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу Юлия Михалкова заявила, что в шоу «достигла потолка» и проанонсировала запуск собственного комедийного телешоу
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Детсадовцы избили девочку, воспитательница не вмешивалась 437
Как всегда тема просто так... скучно мне.. 269
Будапешт 163
Срывая маски 144
Леди
Ирина Шейк, Сара Джессика Паркер, Ани Лорак и другие на показе в Италии Звезды оценили новую коллекцию бренда нижнего белья.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке
Как красиво оформить спальню
Двушка с продуманным хранением. Как она выглядит (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь