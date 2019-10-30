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18:27 (мск), источник: BBC News Русская служба

Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за протестов

Власти Чили отменили проведение саммита АТЭС и климатического форума COP25, сообщил президент страны. Саммит был запланирован на 13—14 ноября. В Чили уже две недели проходят акции протеста, которые нередко перерастают в столкновения с полицией.

Источник: GETTY IMAGES

«Это очень трудное решение, мы понимаем важность проведения АТЭС и COP», — приводит слова президента Себастьяна Пиньеры телеканал 24 Horas.

По его словам, страна не сможет принять эти встречи, поскольку должна сконцентрироваться на решении внутренних социальных конфликтов.

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Ранее в среду стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет в Чили на саммит АТЭС.

«Нет, это не связано с местными беспорядками, действительно, такая возможность рассматривалась. Вместе с тем вы знаете, что мы никогда это не анонсировали. В данный момент, к сожалению, в программе Путина не предусмотрена такая поездка в связи с внутренними мероприятиями и необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами», — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.


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На прошлой неделе президент Чили распустил кабинет министров, чтобы сформировать новое правительство и провести социальные реформы в ответ на масштабные протесты, охватившие страну.

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Протесты в столице Сантьяго начались на прошлой неделе после того, как выросла стоимость проезда в метро. С тех пор протесты вылились в беспорядки и охватили и другие города. По меньшей мере 18 человек погибли, 7 тысяч человек задержаны.

В прошлую пятницу около миллиона человек приняли участие в мирном протесте в столице Чили Сантьяго с призывом к властям принять экстренные меры против экономического неравенства.

Власти Чили отменили повышение платы на проезд в метро и автобусах, но митинги продолжаются.

В Сантьяго было объявлено чрезвычайное положение и введены войска. Пиньера пообещал увеличить пенсии, минимальную оплату труда и провести другие реформы, но это не остановило митинги. Часть протестующих требует его отставки.

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