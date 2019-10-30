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19:05 (мск), источник: Ведомости

Facebook раскрыл «сеть Пригожина», которая пыталась влиять на политику в Африке

Свои интересны Россия продвигала в восьми странах, в том числе Судане, Ливии, Камеруне и ЦАР.

Источник: Сергей Мальгавко / фотохост-агентство ТАСС

Facebook ликвидировал три сети аккаунтов, которые пытались влиять на общественное мнение в африканских странах, сообщается в блоге социальной сети. Все заблокированные аккаунты имеют российское происхождение, ими управляли организации, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, утверждает Facebook. Во всех случаях использовалась комбинация реальный и фейковых аккаунтов.

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По данным Facebook, первая сеть состояла из 35 аккаунтов, 53 страниц и семи групп в Facebook, а также пяти аккаунтов в Instagram. Через них Россия попыталась влиять на ситуацию в Мадагаскаре, Центральной Африканской Республике, Мозамбике, Демократической республике Конго, Кот-д’Ивуар и Камерун. Люди, стоявшие за этой сетью, размещали контент на тему мировых и местных политических новостей. Например, некоторые посты были посвящены российской политике в Африке и местным выборам. В некоторых сообщениях содержалась критика французской и американской политики.

Вторая сеть включала 17 аккаунтов, 18 страниц и три группы в Facebook, а также шесть аккаунтов в Instagram. Она попыталась влияния на ситуацию в Судане. Здесь тактика продвижения была иной. Вторая сеть вела страницы, которые позиционировались как новостные агентства, и размещала на них новости финансируемых из российского бюджета RT и Sputnik, а также суданского государственного агентства SUNA. Посты публиковались, как правило, на арабском и английском языках.


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У третьей сети было 14 аккаунтов, 12 страниц и одна группа в Facebook, а также один аккаунт в Instagram. Ее целью была Ливия. Люди, включенные в эту сеть, писали на арабском языке например о правительстве национального согласия, которое было образовано при поддержке Совбеза ООН, американской политике в Ливии. Также были публикации о Муаммаре Каддафе и его сыне Саифе аль-Исламе, ливийском фельдмаршале Халифе Хафтаре.

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Компания Пригожина «Конкорд», комментируя заявление Facebook в разговоре с «Интерфаксом», заявила, что его структуры не связаны с заблокированными социальной сетью аккаунтами.

Пригожин, известный как «повар Путина», — владелец группы компаний «Конкорд», которой принадлежат рестораны и компания кейтерингового обслуживания «Конкорд-кейтеринг». Минюст США обвинил Пригожина, «Конкорд», а также связываемое с этим бизнесменом Агентство интернет-расследований, известное как «фабрика троллей», во вмешательстве в выборы американского президента. Вмешательство, по данным властей США, проводилось, частности, через соцсети. Пригожин, «Конкорд» и агентство включены в санкционный список. Бизнесмен обвинения отвергал.

О том, что структуры Пригожина ведут работу в Африке, писали ранее несколько медиа, в частности «Проект», Bloomberg и CNN. Bloomberg сообщал, что организации, связанные с бизнесменом, предлагают услуги по обеспечению безопасности, вооружению и политическому консультированию руководству африканских государств в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие возможности. В конце сентября Bloomberg узнал, что в боях в Ливии — на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара — участвуют бойцы ЧВК «Вагнера», которую также связывают с Пригожиным.

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Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

Кирилл Буланов

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