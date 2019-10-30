19:05 (мск), источник: Ведомости
Facebook раскрыл «сеть Пригожина», которая пыталась влиять на политику в Африке
Свои интересны Россия продвигала в восьми странах, в том числе Судане, Ливии, Камеруне и ЦАР.
Facebook ликвидировал три сети аккаунтов, которые пытались влиять на общественное мнение в африканских странах, сообщается в блоге социальной сети. Все заблокированные аккаунты имеют российское происхождение, ими управляли организации, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, утверждает Facebook. Во всех случаях использовалась комбинация реальный и фейковых аккаунтов.
По данным Facebook, первая сеть состояла из 35 аккаунтов, 53 страниц и семи групп в Facebook, а также пяти аккаунтов в Instagram. Через них Россия попыталась влиять на ситуацию в Мадагаскаре, Центральной Африканской Республике, Мозамбике, Демократической республике Конго, Кот-д’Ивуар и Камерун. Люди, стоявшие за этой сетью, размещали контент на тему мировых и местных политических новостей. Например, некоторые посты были посвящены российской политике в Африке и местным выборам. В некоторых сообщениях содержалась критика французской и американской политики.
Вторая сеть включала 17 аккаунтов, 18 страниц и три группы в Facebook, а также шесть аккаунтов в Instagram. Она попыталась влияния на ситуацию в Судане. Здесь тактика продвижения была иной. Вторая сеть вела страницы, которые позиционировались как новостные агентства, и размещала на них новости финансируемых из российского бюджета RT и Sputnik, а также суданского государственного агентства SUNA. Посты публиковались, как правило, на арабском и английском языках.
У третьей сети было 14 аккаунтов, 12 страниц и одна группа в Facebook, а также один аккаунт в Instagram. Ее целью была Ливия. Люди, включенные в эту сеть, писали на арабском языке например о правительстве национального согласия, которое было образовано при поддержке Совбеза ООН, американской политике в Ливии. Также были публикации о Муаммаре Каддафе и его сыне Саифе
Компания Пригожина «Конкорд», комментируя заявление Facebook в разговоре с «Интерфаксом», заявила, что его структуры не связаны с заблокированными социальной сетью аккаунтами.
Пригожин, известный как «повар Путина», — владелец группы компаний «Конкорд», которой принадлежат рестораны и компания кейтерингового обслуживания «Конкорд-кейтеринг». Минюст США обвинил Пригожина, «Конкорд», а также связываемое с этим бизнесменом Агентство
О том, что структуры Пригожина ведут работу в Африке, писали ранее несколько медиа, в частности «Проект», Bloomberg и CNN. Bloomberg сообщал, что организации, связанные с бизнесменом, предлагают услуги по обеспечению безопасности, вооружению и политическому консультированию руководству африканских государств в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие возможности. В конце сентября Bloomberg узнал, что в боях в Ливии — на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара — участвуют бойцы ЧВК «Вагнера», которую также связывают с Пригожиным.
Кирилл Буланов