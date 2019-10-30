19:38 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Зарубежные СМИ: Какова вероятность отставки Дональда Трампа?
30 октября, среда.
Свидетель разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским заявил об отсутствии важных фраз в стенограмме. Показания в Конгрессе дал сотрудник Совета национальной безопасности Алекс Виндман. Он присутствовал в Овальном кабинете во время телефонных переговоров между американским и украинским президентами. По его словам, в ходе разговора, например, упоминалась компания Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден — сын вероятного соперника Трампа на выборах — Джо Байдена. Но в стенограмму этот момент не вошел. Трампа обвиняют в том, что он пытался вынудить Зеленского начать расследование против сына Байдена. Завтра палата представителей будет голосовать по резолюции об импичменте американского президента. Какие последствия новые детали расследования могут иметь для Трампа? Подробнее об этом — в обзоре иностранной прессы на «Ъ FM».
В иностранных СМИ серьезно восприняли новые показания против Трампа. Резолюцию об импичменте представили 29 октября после выступления сотрудника Совета национальной безопасности Алекса Виндмана перед тремя палатами конгресса. Он первый, кто открыто заявил, что слышал переговоры Трампа и Зеленского и решил рассказать о них на закрытых слушаниях, отмечает The Guardian.
Он рассказал, что в опубликованной стенограмме переговоров Трампа и Зеленского были пропущены ключевые слова и высказывания, пишет The New York Times. Так, из текста исчезло упоминание газовой компании Burisma, в правлении которой был сын бывшего
Трамп раскритиковал Виндмана, причем так, будто тот — его политический оппонент, отмечает The Washington Post. При этом даже для многих республиканцев шаги по дискредитации Виндмана были восприняты, как
Как считает The Washington Post, такие противоречивые сообщения отражают внутреннюю напряженность среди многих республиканцев, поскольку они пытаются, с одной стороны, защищать Трампа и, с другой, соблюсти некоторые свои принципы.
Глеб Силко