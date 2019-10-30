Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Может быть, Малевич»Почему белорусы не спешат устанавливать подлинность найденной 25 лет назад картины
Фоторепортажи
16В Нью-Йорке закрывают самую большую тюрьму в мире
13Победители конкурса Spotlight Awards
20:19 (мск), источник: Ведомости

«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток — 2»

«Газпром» наконец-то получил разрешение на строительство «Северного потока — 2» в водах Дании, сообщило сегодня, 30 октября, Датское энергетическое агентство.

Источник: Reuters

Труба должна пройти через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все страны, кроме Дании, давно уже дали согласие на строительство «Северного потока — 2». Но согласие последней не позволит «Газпрому» ввести трубу в эксплуатацию до конца года.

Строительство не может начаться до вступления разрешения в силу, говорит один из европейских чиновников, курирующих энергетику. Фактически начать укладку трубы в датских водах можно будет лишь в конце ноября. Месяц отводится на возможность оспорить решение регулятора, объясняет собеседник «Ведомостей».

О том же в начале октября говорил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога. По его словам, проектной компании Nord Stream 2 AG для возобновления работ необходимо будет дождаться окончания периода апелляции.

«Как в любом разрешении — его можно оспорить… С момента выдачи разрешения датским энергетическим органом должно пройти четыре недели», — цитировало Хандогу агентство «Прайм».
Читайте также
Сенатор назвал конвульсиями новые санкции США против «Северного потока-2»

Это стандартный процесс, подчеркивал Хандога, после вступления разрешения в силу можно будет сразу начинать строительство газопровода.

Таким образом, самым ранним сроком, когда «Газпром» сможет приступить к строительству «Северного потока — 2» в водах Дании, может стать 27 ноября.


Нажмите,
чтобы включить звук

Представитель Nord Stream 2 AG не называет точных сроков начала работ в датских водах: «Строительство датской секции газопровода начнется своевременно. Точное начало трубоукладки зависит от ряда юридических, технических и климатических факторов».

«Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год — новая экспортная труба «Газпрома», которая должна напрямую соединить Россию и Германию. Предполагалось, что две нитки газопровода повторят маршрут уже построенного по дну Балтийского моря «Северного потока». Стоимость строительства морского участка новой трубы компания оценивала примерно в 9 млрд евро. «Газпром» рассчитывал, что «Северный поток — 2» должен быть построен к концу 2019 г. Это обеспечит перераспределение экспортных потоков российского газа, в первую очередь за счет украинского маршрута.

Ввести «Северный поток — 2» до начала 2020 г. для «Газпрома» было критически важно, так как в этом году у компании истекает контракт на транзит газа через Украину. Начавшиеся трехсторонние переговоры между представителями двух стран и ЕС пока успехом не завершились.
Читайте также
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока — 2»

Nord Stream 2 AG уже построил более 2100 км «Северного потока — 2» (по обеим ниткам), укладка труб закончена в водах России, Финляндии и Швеции, большей частью и в водах Германии. Для завершения строительства необходимо проложить еще 168 км трубы для каждой из ниток: по 5 км в Швеции, 147 км в Дании и 16 км в Германии, сообщил представитель проектной компании.

На укладку участка «Северного потока — 2», который должен пройти через воды Дании, потребуется около пяти недель, говорил предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Для того чтобы уложиться в это время, трубоукладчикам необходимо укладывать трубу со скоростью не менее 4,2 км в сутки. Для этого необходимы как минимум два судна — по одному для каждой из ниток трубопровода. Также должно повезти с погодой, чтобы укладку трубы не пришлось останавливать.

После завершения строительства трубы ее еще необходимо наполнить газом. Такая же операция на «Силе Сибири» (2157 км трубы, что сравнимо по протяженности с длиной обеих ниток «Северного потока — 2») заняла у «Газпрома» чуть менее двух месяцев.

 «Магнит» решил переделать гипермаркеты в «суперсторы»
«Газпром» получил последнее разрешение на строительство «Северного потока – 2»
Налоговый режим для самозанятых введут еще в 19 регионах
России предложена всеобщая реновация
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
Заполярный архипелаг с необычным климатом показали на фото
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Старейшая жительница России скончалась в возрасте 123 лет
Здоровье
Ученые открыли новое полезное свойство кофе Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Авто
Надо ли клеить знак «Ш» на автомобили? Еще недавно разговоров про знак «Ш» было очень много — весной 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который внес поправки в ПДД
Кино
Звезда «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу Юлия Михалкова заявила, что в шоу «достигла потолка» и проанонсировала запуск собственного комедийного телешоу
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Детсадовцы избили девочку, воспитательница не вмешивалась 461
Как всегда тема просто так... скучно мне.. 289
Срывая маски 186
Будапешт 167
Леди
Ирина Шейк, Сара Джессика Паркер, Ани Лорак и другие на показе в Италии Звезды оценили новую коллекцию бренда нижнего белья.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке
Как красиво оформить спальню
Двушка с продуманным хранением. Как она выглядит (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь