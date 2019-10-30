20:19 (мск), источник: Ведомости
«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток — 2»
«Газпром»
Труба должна пройти через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все страны, кроме Дании, давно уже дали согласие на строительство «Северного потока — 2». Но согласие последней не позволит «Газпрому» ввести трубу в эксплуатацию до конца года.
Строительство не может начаться до вступления разрешения в силу, говорит один из европейских чиновников, курирующих энергетику. Фактически начать укладку трубы в датских водах можно будет лишь в конце ноября. Месяц отводится на возможность оспорить решение регулятора, объясняет собеседник «Ведомостей».
О том же в начале октября говорил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога. По его словам, проектной компании Nord Stream 2 AG для возобновления работ необходимо будет дождаться окончания периода апелляции.
Это стандартный процесс, подчеркивал Хандога, после вступления разрешения в силу можно будет сразу начинать строительство газопровода.
Таким образом, самым ранним сроком, когда «Газпром» сможет приступить к строительству «Северного потока — 2» в водах Дании, может стать 27 ноября.
Представитель Nord Stream 2 AG не называет точных сроков начала работ в датских водах: «Строительство датской секции газопровода начнется своевременно. Точное начало трубоукладки зависит от ряда юридических, технических и климатических факторов».
«Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год — новая экспортная труба «Газпрома», которая должна напрямую соединить Россию и Германию. Предполагалось, что две нитки газопровода повторят маршрут уже построенного по дну Балтийского моря «Северного потока». Стоимость строительства морского участка новой трубы компания оценивала примерно в 9 млрд евро. «Газпром» рассчитывал, что «Северный поток — 2» должен быть построен к концу 2019 г. Это обеспечит перераспределение экспортных потоков российского газа, в первую очередь за счет украинского маршрута.
Nord Stream 2 AG уже построил более 2100 км «Северного потока — 2» (по обеим ниткам), укладка труб закончена в водах России, Финляндии и Швеции, большей частью и в водах Германии. Для завершения строительства необходимо проложить еще 168 км трубы для каждой из ниток: по 5 км в Швеции, 147 км в Дании и 16 км в Германии, сообщил представитель проектной компании.
На укладку участка «Северного потока — 2», который должен пройти через воды Дании, потребуется около пяти недель, говорил предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Для того чтобы уложиться в это время, трубоукладчикам необходимо укладывать трубу со скоростью не менее 4,2 км в сутки. Для этого необходимы как минимум два судна — по одному для каждой из ниток трубопровода. Также должно повезти с погодой, чтобы укладку трубы не пришлось останавливать.
После завершения строительства трубы ее еще необходимо наполнить газом. Такая же операция на «Силе Сибири» (2157 км трубы, что сравнимо по протяженности с длиной обеих ниток «Северного потока — 2») заняла у «Газпрома» чуть менее двух месяцев.